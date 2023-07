La Junta de Andalucía recurrirá la sentencia sobre Boliden y se muestra dispuesta a llegar al Tribunal Supremo

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que la Junta recurrirá, primero "en apelación", la sentencia conocida este viernes del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla por la que desestima la demanda de la administración autonómica contra la multinacional sueca Boliden Apirsa por casi 90 millones de euros por los costes de restauración ambiental tras el desastre de la balsa de la mina de Aznalcóllar. La Junta está dispuesta a llegar al Tribunal Supremo (TS).

En un audio, tras conocerse la sentencia, ha expresado el "respeto más absoluto" a esta resolución judicial, que "no es firme todavía" y que llega tras 25 años "de peregrinaje jurisdiccional" por parte de la Junta tanto por la vía civil como por la vía administrativa. "Un caso en el que no existen precedentes ni en la jurisprudencia ni en la doctrina y que es parte de la interpretación jurídica del marco normativo aplicable hace 25 años que desde luego desde la Junta de Andalucía no compartimos", ha apuntado.

Fernández-Pacheco ha indicado que el Gobierno andaluz está absolutamente convencido de la existencia "de una responsabilidad por parte del Grupo Boliden y tenemos la firme intención de recurrir esta sentencia primero en apelación y llegar, si fuera necesario, hasta el Tribunal Supremo".

Ha manifestado que, entre los motivos para recurrir, se encuentra que estamos ante una "muy mala noticia para Andalucía y para el medio ambiente", sin olvidar que la Junta ya gastó casi 90 millones de euros en reparar las consecuencias derivadas de un accidente minero "cuya responsabilidad exclusiva entendemos que es imputable al Grupo Boliden".

Otro motivo para recurrir es que uno de los principales valores que defiende el Gobierno andaluz "es el del respeto más absoluto a nuestro entorno natural y por supuesto el principio de que quien contamina paga", según ha apuntado.