La Junta advierte a Magrudis que "tendrá que asumir sus responsabilidades"

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha defendido este miércoles la gestión de la Junta en el brote de listeriosis, por el que tres personas han muerto y siete embarazadas han abortado, y ha advertido a la empresa Magrudis SL, fabricante de la carne mechada contaminada, de que tendrá que "asumir sus responsabilidades".

Aguirre ha sostenido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento que su gestión "ha tenido una única prioridad: garantizar la salud de los andaluces y salvaguardar la salud alimentaria", por lo que se ha obrado "con prudencia y diligencia", además de "con rigor y con toda la rapidez posible".

Ha insistido en que la responsabilidad de la crisis es de Magrudis, que "deberá asumir todas sus responsabilidades" y de la que "se han conocido en estos días múltiples irregularidades administrativas" que se están investigando por parte del Ayuntamiento de Sevilla, competente en esta materia.

"La magnitud del brote ha sido extraordinaria, por tanto la respuesta desde la Junta ha sido extraordinaria también", ha insistido Aguirre, que ha avanzado que cuando finalice la crisis "se abordará que haya una única autoridad sanitaria".

El titular de Salud ha sostenido que el brote de listeriosis, que ha afectado a 214 personas, está "en remisión" y circunscrito a la provincia de Sevilla y ha mostrado su pesar por "no haber podido curar a todos" los afectados.

Por el contrario, el portavoz del PSOE, José Fiscal, ha acusado a la Junta de "falta de humanidad" con los pacientes, así como de "manipular, falsear y mentir para intentar tapar una gestión desastrosa de la crisis", por lo que ha dicho que hay "suficientes motivos" para pedir la dimisión del consejero.

Desde Adelante Andalucía su portavoz, Inmaculada Nieto, se ha sumado a la petición de dimisión de Aguirre, al que ha dicho que "no ha hecho las cosas bien" porque "se ha escondido detrás del Ayuntamiento de Sevilla y ha dicho que quienes no compartían su gestión de la crisis no sabían nada".

El diputado de Ciudadanos Andrés Samper ha respaldado la labor de la Consejería y ha subrayado que para la Junta "el objetivo primordial ha sido que los afectados se recuperen y no aparezcan nuevos casos". Ha añadido que la oposición "ha sido una vez más irresponsable y ha jugado con el padecimiento de los pacientes".

Eugenio Moltó, diputado de Vox, ha agradecido "la transparencia en la gestión, con sus luces y sombras" y ha pedido a Aguirre que "no haga caso" a las peticiones de dimisión y se centre en trabajar, para lo que le ha brindado "toda la ayuda" de su partido, además de apostar por centralizar competencias.

Por el PP, Beatriz Jurado ha defendido la "absoluta responsabilidad" del consejero y ha reprochado su papel a la oposición, a la que ha pedido "que se vuelva a la dignidad en las declaraciones y se pueda exigir responsabilidad sin tener que hacer un circo y una crisis mediática".