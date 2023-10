La Junta aboga por "no radiar" las reuniones en torno a Doñana en las que "no se ha abordado" comprar tierras

El Gobierno andaluz ha abogado este martes por "no radiar" las reuniones que ya ha comenzado a mantener con representantes del Ejecutivo central en torno a la situación de la Corona Norte forestal de Doñana y el entorno del Parque Nacional, y ha apuntado que, hasta ahora, no se ha abordado la posible "compra de tierras a nadie".

Así lo ha manifestado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Ejecutivo que preside Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

El consejero portavoz, que participó este lunes en la primera de dichas reuniones programadas con representantes del Gobierno, ha explicado que los primeros encuentros tienen un carácter más "político", y a ellos seguirán otros de tipo más "técnico", y ha apuntado que por parte de la Junta acuden a las mismas "con la mayor esperanza y la mayor disposición" para que "finalicen con un gran éxito" en forma de acuerdo entre administraciones.

"Desde luego, por parte de la Junta de Andalucía no va a quedar", ha aseverado el consejero portavoz, que ha realizado una "valoración positiva" de la reunión de este lunes, ya que, en su opinión, existe "un cambio de actitud evidente por parte del Gobierno" y se detecta una "intención real de que ese acuerdo al final fructifique".

En esa línea, ha trasladado el compromiso de la Junta de reunirse con el Gobierno "cuantas veces sea necesario", y ha subrayado que en este proceso se van a celebrar reuniones con diversos colectivos como alcaldes, representantes de "los sectores económicos de Huelva" y de los afectados por el Plan de la Corona Norte, y ha precisado que todos estos encuentros serán en Sevilla o en Huelva.

CALENDARIO "INTENSO" DE REUNIONES

"Vamos a escuchar a los colectivos sociales, ecologistas, a todo aquel que tenga algo que aportar", que "será escuchado de cara a adoptar las mejores soluciones que nos permitan caminar hacia el gran acuerdo que todos deseamos", ha enfatizado el titular andaluz de Medio Ambiente, que ha expresado su deseo de que "ese clima de concordia y de cooperación se mantenga a lo largo de todo el proceso".

Ha apuntado que este mismo martes por la tarde va a haber una nueva reunión, al igual que este miércoles y la semana que viene. "El calendario es intenso y exhaustivo", ha destacado en esa línea, antes de valorar la importancia también de las reuniones que mantengan "técnicos de las dos administraciones" para "ir analizando los asuntos de los que vamos hablando, para cerciorarnos de que son viables tanto jurídica como técnicamente".

De igual modo, a preguntas de los periodistas después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, apuntase este martes en una entrevista en Canal Sur Televisión que no sabe si la Junta contempla comprar tierras en el entorno del Condado de Huelva afectado por la proposición de ley de PP-A y Vox actualmente en suspenso para regularizar regadíos, el portavoz de la Junta ha indicado que en la reunión de este lunes "no se habló de la posibilidad de comprar tierras".

Ha agregado que por parte del Gobierno andaluz entienden que "no hay ninguna decisión adoptada en el marco de la negociación acerca de ese particular", y ha opinado que, "cuando uno quiere llegar a buenos acuerdos, lo interesante es respetar los foros de negociación, y eso es lo que va a hacer la Junta", desde donde "no vamos a ir radiando las conversaciones que tenemos con el Gobierno de España", ni "filtrando a determinados medios de comunicación o comunicadores aquello que creemos que nos interesa", ha agregado.

En todo caso, ha indicado que la reunión de este lunes fue "una primera toma de contacto en la que pusimos encima de la mesa un poco cuál es la problemática actual, cuáles son los objetivos que todos perseguimos, cuál va a ser el ámbito de actuación de todo el plan, y nos emplazamos a intercambiar papeles, propuestas", y a "iniciar el proceso de escucha" con "los diferentes agentes implicados", de modo que "no se analizó ninguna propuesta en concreto", según ha insistido antes de declararse "absolutamente convencido" de que "flaco favor le haríamos al acuerdo si empezamos a radiar las conversaciones desde el primer momento".

MIGUEL DELIBES SEGUIRÁ SIENDO "ESCUCHADO"

De igual modo, también a preguntas de los periodistas, ha indicado que "por supuesto" que el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro, "va a formar parte de ese proceso de escucha", si bien ha apostillado que a él "se le ha escuchado desde el primer momento, siempre", y al respecto ha puesto de relieve que "el último Consejo de Participación de Doñana en el que se abordó este tema se convocó porque la Junta lo solicitó".

"Nadie nos obligó a ir ahí a la fuerza; fue la Junta de Andalucía quien solicitó por escrito la convocatoria del Consejo de Participación para poder ir a dar explicaciones acerca de esta materia", según ha enfatizado el consejero portavoz, que ha recordado que él es el vicepresidente de ese órgano que preside Delibes, y que ha defendido que "no hay que tener miedo al diálogo y a escuchar a absolutamente a todo el mundo".

Finalmente, respecto a la compra anunciada por la Junta de la finca 'Veta La Palma', el consejero portavoz ha indicado a preguntas de los periodistas que el expediente "se está tramitando con absoluta normalidad, y confiamos en que pueda estar finalizado lo antes posible", de forma que ese espacio del entorno de Doñana ubicado en el término de La Puebla del Río (Sevilla) "pueda ser propiedad de todos los andaluces lo antes posible, y que de esa manera garanticemos la supervivencia de aquel maravilloso ecosistema", ha concluido.