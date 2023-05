Julio Iglesias desmiente con rotundidad las preocupantes informaciones sobre su estado de salud

MADRID, 31 (CHANCE)

La salud de Julio Iglesias vuelve a estar en el punto de mira. Según el programa argentino 'A la tarde', de 'América TV', el cantante de 19 años tiene graves problemas de movilidad que le obligan a desplazarse en silla de ruedas y, además, sufriría problemas de memoria y habría olvidado incluso la letra de sus propias canciones.

"Es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden. Y aquellas personas que tenían relación con Julio no llegan a él hoy por hoy y eso es lo que preocupa, que no levanta el teléfono o no responde a las llamadas" ha asegurado el presentador Matías Vázquez, activando todas las alarmas sobre el estado de uno de los artistas más queridos de nuestro país.

Una información que el propio Julio Iglesias ha desmentido con contundencia a través de sus redes sociales, dejando claro que se encuentra perfectamente y arremetiendo contra aquellos que han hablado de su supuesto deterioro. "Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad" ha comenzado, haciendo mención a su 'desaparición' mediática en los últimos tiempos, en los que refugiado en su paraíso de Punta Cana no se ha dejado ver públicamente.

"De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara" ha asegurado, agradeciendo "el cariño" de sus incondicionales y confirmando, después de muchos rumores, que está "escribiendo mis memorias".

Indignado, el cantante confiesa que "no puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos"; "vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad*" añade, dolido por unas informaciones que, reconoce, le duelen y le afectan profundamente.

Y para demostrar que se encuentra perfectamente, Julio acompaña su publicación de una fotografía suya que, como explica "apenas tiene unos días" y en la que apreciamos un llamativo cambio de look en la imagen que ha mantenido en los últimos 60 años. Y es que se ha dejado un bigote que, como resalta, "me recuerda mucho a mi padre", el inolvidable doctor Iglesias Puga, 'Papuchi'.

La última aparición pública del artista fue el pasado mes de marzo, cuando concedió una entrevista a la revista ¡Hola! defendiendo a Isabel Preysler y arremetiendo contra Mario Vargas Llosa por su comportamiento tras su ruptura con la madre de sus hijos Chabeli, Julio José y Enrique. "Es profundamente injusto cómo se están comportando con ella. Isabel tendrá mi apoyo y mi cariño y hoy no iba a ser menos, solo que lo hago públicamente. Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. El comportamiento de Vargas Llosa deja mucho que desear" declaraba entonces, presumiendo de su maravillosa relación con la que fuera su primera mujer.