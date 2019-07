Julián Muñoz explica por primera vez cómo fue su relación sentimental con Isabel Pantoja

MADRID, 25 (CHANCE)

Julián Muñoz ha intervenido este miércoles por la noche en Lazos de Sangre, el programa de TVE que hace un barrido por la vida de los personajes más populares de nuestro país. Esta semana la protagonista indiscutible era Isabel Pantoja y por tanto, el que fuera alcalde de Marbella tenía que estar presente en este reportaje ya que se trata de un hombre que ha tocado de lleno la vida de la cantante. Bastante desgastado físicamente, expuso sus sentimientos más sinceros sobre la tonadillera y sus hijos y ¡atención! porque no le tiembla la voz cuando habla de la familia Pantoja.

JULIÁN MUÑOZ: "ISABEL PANTOJA NO HA SIDO NUNCA LA MUJER DE MI VIDA"

Recordemos que la trama amorosa de Julián Muñoz e Isabel Pantoja comienza en Marbella, con muchos actos públicos en los que no solo acuden estos dos, sino altas personalidades de la ciudad y la mujer de susodicho. Cuando empezaron los rumores de que la tonadillera estaba conociendo al político, este y su mujer hicieron una rueda de prensa para desmentir los rumores de crisis matrimonial delante de toda España pero hoy Julián tiene otra opinión: "Negué en una rueda de prensa estar con ella. Emprendí un camino sin retorno. Isabel Pantoja no ha sido nunca la mujer de mi vida. Algo de amor habría, pero no fue amor. Fue un calentón de amor propio".

JULIÁN MUÑOZ SOBRE SU RELACIÓN CON ISABEL PANTOJA: "ESTABA ENVUELTO EN UNA NUBE Y ME CREÍA EL PRÍNCIPE DE ALADÍN"

"Indiscutiblemente es una gran artista y se mezcló todo. Eso fue una especia de envoltorio glamouroso y me creí que había conquistado el mundo al haber conquistado a Isabel. Estaba envuelto en una nube y me creía el príncipe Aladín" ha confesado el exalcalde de Marbella. Parece ser que la tonadillera utilizó todas sus armas para embrujar al alcalde y vivieron una felicidad de ensueño aunque por muy poco tiempo ya que todo se trunca cuando este ingresa en prisión: "La situación fue muy sencilla. Cuando a mí me meten en la cárcel yo había cortado con mi familia y la persona que tenía era esta persona".

Julián Muñoz asegura que cuando estaba en prisión, las llamadas por teléfono de la tonadillera eran muy bonitas pero esperaba que fuese a verle y eso pocas veces sucedió: "El teléfono era muy bonito, pero a la hora de la verdad cuando salí de permiso fue a pedirme explicación de una cosa absurda e incierta que era si yo le había dado dinero a Mayte" y es que el exalcalde recuerda una de las excusas que Isabel Pantoja le puso cuando le preguntó por qué no fue a verle: "Me dijo: 'No he podido ir a verte porque estoy en el dentista'. No me jodas...".

JULIÁN MUÑOZ: "A ISA LE SIGO TENIENDO CARIÑO"

En cuanto al sentimiento que tiene hacia los hijos de la cantante, lo cierto es que nos ha sorprendido bastante porque no esperábamos que Julián se abriese en canal como lo hizo en la noche del miércoles: "A Isa le sigo teniendo cariño, claro que sí. Formó parte de mi vida. Una niña maravillosa, muy inteligente. Se acercó a Marbella cuando yo salí por un permiso y la niña quiso venir a verme. Fue muy entrañable y guardo un buen recuerdo de la niña". Sobre Kiko Rivera poco tiene que decir: "Fue respetuoso y un buen muchacho" y ¡atención! porque también tiene palabras para Doña Ana: "También se portó bien conmigo".