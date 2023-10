La juez decreta el ingreso en prisión del detenido por acuchillar a su expareja y su exsuegra en Pamplona

Imputa al investigado delitos de homicidio en grado de tentativa, maltrato habitual y lesiones

La juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido este jueves tras haber acuchillado a su expareja y la madre de esta en un piso del barrio pamplonés de la Rochapea.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la juez imputa al investigado, de nacionalidad rumana, al igual que las víctimas, delitos de homicidio en grado de tentativa, maltrato habitual y lesiones, este último por la herida producida a su exsuegra.

En la comparecencia celebrada este viernes, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión provisional del imputado, petición a la que se ha adherido la acusación particular. La defensa, por su parte, ha pedido la libertad provisional sin fianza.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez considera que la declaración de la denunciante en sede judicial "ha sido clara y coherente y no ha incurrido en ninguna contradicción".

El encausado, según se recoge en el auto de prisión, acuchilló este miércoles en varias ocasiones a su expareja, quien recibió navajazos en las manos, los brazos y a la altura de la cabeza. También resultó herida con un navajazo en la pierna la madre de ella, quien había intentado interponerse entre el agresor y la víctima. La juez considera adecuada la prisión provisional para evitar el riesgo de fuga del investigado.

"Se trata de una persona extranjera que ha manifestado en sede judicial que no tiene domicilio, pues vive en un trastero, y no tiene un trabajo estable", destaca. Según expone la juez, los hechos que se le imputan conllevan elevadas penas de prisión y ello podría conllevar que el investigado saliera del país y no pudiera ser localizado.

Por otro lado, con la prisión provisional la juez quiere evitar que el investigado pueda atentar contra bienes jurídicos de la víctima. Los hechos indiciariamente cometidos por el imputado, añade, "son de extrema gravedad y existe un evidente riesgo de que pudieran repetirse o incluso agravarse de no acordar la medida de prisión provisional".