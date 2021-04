Juanma Moreno reclama una reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles una reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de comunidades autónomas y ha anunciado que de momento la Junta de Andalucía no parará la vacunación con Astrazeneca.

En un acto en Cádiz, Moreno ha señalado que le "sorprende" que hace meses no se haya celebrado una reunión de presidentes para "hablar y debatir" sobre las "muchas dudas" y aspectos que rodean la gestión de la pandemia del coronavirus.

"Pido al gobierno cogobernanza, que practiquen lo que predican", ha apuntado el presidente andaluz tras destacar que le parece que la decisión de no prorrogar el estado de alarma es "una decisión precipitada, no lo suficientemente madurada y no dialogada con las comunidades autónomas".

Ha añadido que "cuando todo el peso de la pandemia ha recaído y recae sobre las comunidades autónomas, le hubiera parecido "sensato y razonable" que el Gobierno de España "al menos nos haga copartícipes" de decisiones como poner fin al estado de alarma, con las que se pierde un "instrumento poderoso" en el control de los contagios.

Moreno también ha señalado que de momento esta comunidad no se plantea interrumpir la vacunación Astrazeneca, como ha hecho Castilla y León.

Andalucía seguirá aplicándola porque esta vacuna cuenta con el aval de la Agencia Europea del Medicamento, la OMS y el Ministerio de Sanidad, salvo que se tome una decisión en contra en la reunión de urgencia que celebran hoy los ministros de Sanidad de la UE.

Juanma Moreno también ha pedido al gobierno español y a la UE que consigan más vacunas, porque el ritmo actual es "exasperante", algo en lo que ha enmarcado los contactos que los gobiernos autonómicos de Madrid y de Valencia han tenido con los fabricantes de la vacuna rusa Sputnik, aún no aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.