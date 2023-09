Juanjo Puigcorbé califica la polémica de Rubiales como "problemas enquistados"

MADRID, 9 (CHANCE)

Multitud de rostros conocidos se han congregado estos días en el FesTVal de Vitoria para promocionar la nueva programación en televisión de esta nueva temporada. Entre ellos, pudimos ver a Juanjo Puigcorbé promocionando 'Entre tierras', la nueva serie de Antena Tres.

El actor atendía a los medios de comunicación y desvelaba que se trata de una "serie de una calidad extraordinaria, con un equipo boomerang y unos directores que aunque no conoces sus nombre son esplendidos" que refleja "un drama rural duro de la España de los años 60, de ese mundo oscuro, de un pueblo donde un terrateniente, mi personaje mueve los hilos para buscar y comprar una esposa con el fin de tener descendencia y linajes".

Por otro lado, el actor empatizó con su compañero Rodolfo Sancho y destaca lo buena persona que es "nos hemos encontrado en los Goyas, me parece un actor esplendido, me parece una persona fantástica".

En cuanto al delicado momento que está viviendo por su hijo, Juanjo confesaba: "pobre, por desgracia ha tenido un momento malo y tiene un momento malo y le deseo lo mejor porque es una persona excelente y es una lástima. Me da mucha pena ver que alguien tan bueno que le pasen estas cosas... te produce este dolor, ya te digo tengo una relación con él distante pero es que me parece tremendo pobre hombre"

Eso sí, el actor aseguraba que "no me puedo poner en su piel tampoco, ni creo que me toque, simplemente tengo una enorme empatía con él, una persona de primerísimo orden en todos los niveles, un enorme compañero de todo el mundo, una persona deseable en todos los niveles".

Por el contrario, no opina lo mismo de la polémica con Luis Rubiales, asegurando que se trata de "cosas que parecían que habían desaparecido" y que "salen a la superficie" como "problemas enquistados" y que "están aflorando, esto sucede, piden resolución".