Juanfran, el ciclista que combate la Leucemía sin bajarse de la bici

A través de su pasión ha conseguido derrotar a uno de sus rivales más duros. No le ha vencido en la carretera, su escenario favorito, sino en un hospital: “Supuestamente, según los médicos, estoy curado”, nos comenta en Juanfran en el comedor de su casa.

En 2017, durante una etapa de la Vuelta Asturias en categoría junior, se empezó a encontrar mal: “No era normal que mi rendimiento bajará tanto”. El director de su equipo le recomendó hacerse una analítica. Pensaban que se trataría de una anemia o de cualquier otra cosa.

Tan solo un día más tarde, un lunes, acudió al Instituto: “Me dolía la espalda”, recuerda. En la primera de las clases ya sentía que algo no iba bien: “Me costaba respirar, bajé secretaría y de ahí pues al hospital, donde me detectaron que tenía Leucemia”. En ese momento, lógicamente, cambió su vida. El problema había que afrontarlo y para ello contaba con una aliada a la que quizás pocos esperaban.

“Lo primero que se me pasa por la cabeza es que iba a dejar el ciclismo”, reconoce Juanfran. Pero uno de sus doctores en el Hospital Niño de Jesús le preguntó si tenía rodillo -un sistema que encaja la bicicleta y permite poder pedalear en un lugar fijo-. Se lo llevó y empezó a realizar sus entrenamientos en la propia habitación del centro. Incluso en plena quimioterapia, ni eso le frenaba: “Se quedaron flipando porque no es ni medio normal que hubiera una bicicleta en una habitación de hospital”, relataba con una media sonrisa. “Me tocaba revisión por las mañanas y de repente el doctor me veía haciendo rodillo y se quedaba alucinando”.

Juanfran estaba protagonizando una evolución más que favorable. Había conseguido pasar página, pero el 1 de octubre de 2019 fue como si de repente tuviera que volver a empezar esta dura carrera. Había recaído.

Volvió a repetir su modus operandi, pero esta vez en el Hospital La Paz de Madrid. No había que perder la forma y, de paso, seguir pedaleando por un objetivo que ya había conseguido. Pocos días antes de Navidad ya estaba de vuelta a casa. Tiene el alta médica, aunque Juanfran todavía espera ansioso por la otra alta, la competitiva: “No lo veo tan lejos porque el músculo tiene memoria y siempre que vuelves otra vez a entrenar la recuperas” asegura. ¿Volver a ponerse un dorsal? “Lo veo cerca” dice Juanfran. Todo apunta a que será en verano.

No se define como un escalador, aunque ya ha demostrado que lo tiene todo para ser un ciclista muy combativo, uno de los elementos más valorados en el pelotón. Juanfran tiene claro que le “le gustaría parecerse a Valverde”. Del ciclista del Movistar Team, campeón del mundo en Innsbruck, se queda con la que también llama a muchos la atención, su longevidad.

El murciano es, por detrás de Lance Armstrong, uno de sus grandes ídolos. Juanfran tiene, como muchos, sus propios modelos a seguir, pero durante todo este tiempo es el mismo el que ya ha servido como referente. Sobre todo, para algunos compañeros de hospital. Su actitud, una motivación para el resto: “Deberían poner gimnasios en todos los hospitales, o una bicicleta con un rodillo, o una cinta para que no estuvieras todo el día metido en la cama”. Puede que sea una reflexión que no vaya a más, pero algunos centros médicos podrían atender esta sugerencia. Hacer deporte es sentirse vivo. Y Juanfran es un gran ejemplo de ello.