Juan Salazar aconseja a Tamara Falcó que no retome su relación con Íñigo Onieva

MADRID, 29 (CHANCE)

La ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha dado mucho de qué hablar en el último mes, tanto que todavía hay personas que creen en una posible reconciliación... pero lo cierto es que nada hace pensar que los dos tortolitos que se juraban amor eterno tengan la intención de retomar su relación.

Europa Press ha podido hablar con Juan Salazar y le ha mandado un cálido consejo a su amiga Tamara Falcó, con quien tiene amistad desde su paso por 'MasterChef Celebrity': "con Tamara me llevo como si fuera mi hija... me ha dado mucha pena, te juro por dios, ella estaba muy enamorada ". Además, insiste en que "le va salir otro mejor, se va a casar, va a encontrar un hombre maravilloso, que no vuelva, que hacer lo que ha hecho no es normal, no se puede hacer eso teniendo una chica tan guapa y tan buena".

Y es que Juan define a Tamara como "muy buena gente, la gente como no la conoce, como habla de esa forma si la conoces en su casa y a la madre y a vargas llosa son maravillosos. Muy grandes, humildes". Es por esto que tiene muy claro que la Marquesa De Griñón no debe perdonar a su exnovio: "yo le diría que no, su madre dice que no y lleva razón la madre, y tú fuera me da mucha pena, es muy buena, la quiero mucho y no se merece eso".

Tanto es el cariño que le tiene que, le improvisa una canción cuya letra dice "que no vuelva, que hacer lo que ha hecho no es normal, no se puede hacer eso teniendo una chica tan guapa y tan buena".