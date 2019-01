Juan Gabriel "resucita" y desata la locura en México

MADRID, 4 (CHANCE)

El pasado 28 de agosto de 2016 fallecía el cantante Juan Gabriel, hundiendo tanto a sus seguidores como a México en un profundo duelo, Pero ahora podríamos hablar de un supuesto fallecimiento, y es que los rumores que apuntan a que el artista está vivo se han disparado, dando lugar a enormes conspiraciones.

Las redes sociales oficiales del artista mexicano han roto su silencio con motivo de las fiestas navideñas, transmitiendo sus mejores deseos a sus seguidores desde la voz del artista y acompañado del hashtag #SoyJuanGabriel. Una acción que no solo ha conseguido que sean muchos los que confíen en que el artista sigue vivo y escondido, sino que también ha conseguido indignar a los fans que lloraron su muerte y que creen que Juan Gabriel está muerto. Las dos partes se han enfrentado en dichas redes sociales, tachando las publicaciones de morbosas y una falta de respeto a la vez que piden al encargado de llevar la cuenta verificada que dé la cara y aclaré la verdad.

Twitter: "Que hoy el fulgor y la prosperidad de un nuevo comienzo inunde sus hogares de amor, fe, y sobre todo mucha pero mucha salud. Enhorabuena que pasen un Feliz Año Nuevo en compañía de todos sus seres queridos. #SoyJuanGabriel #PorLosSiglos #ElDivoDeJuarez #MusicaMexicana #Mexi* pic.twitter.com/E2Mbgx9P8s - Juan Gabriel (@soyjuangabriel) 31 de diciembre de 2018"

Twitter: ""La vida nos da la oportunidad de superarnos y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos" - #JuanGabriel -#PorLosSiglos #Mexico #MusicaMexicana #EternamenteJuanGabriel #SoyJuanGabriel #FelizMiercoles pic.twitter.com/6F7XFph7Kh - Juan Gabriel (@soyjuangabriel) 2 de enero de 2019"

LAS TEORÍAS SOBRE LA NO-MUERTE DE JUAN GABRIEL

En los medios mexicanos se especulado con una fuerte teoría y hay quien apunta a que el artista seguiría vivo y reaparecería el próximo 7 de enero con motivo de su 69 cumpleaños. Esta teoría se refuerza por los comentarios de sus representantes, Joaquín Muñoz y Jorge Carbajal. Joaquín defiende que 'el Divo de Juarez' fingió su muerte para esconderse "de algo o de alguien" y que después de dos años escondido ya tendría ganas de salir, sin embargo no le resultaría tan fácil porque falsear su muerte supondría un delito y necesitaría la autorización de un alto cargo, como sería el presidente de la Nación, para poder hacerlo.

"Con la persona que va a aparecer no habrá duda de nada, con eso será suficiente para que no digan que no es. Sucederá cuando la persona esa diga: 'Joaquín, tráigame a Juan Gabriel ya'", confesaba Joaquín Muñoz en la televisión mexicana, asegurando que trasladó al presidente del país saludos de parte de Juan Gabriel.

EL SUPUESTO NOVIO DE JUAN GABRIEL DEFIENDE SU MUERTE

El presunto novio del artista en el momento de su muerte, Efraín Martínez, también se ha manifestado al respecto para defender que Juan Gabriel está muerto, asegurando que fue él quien vio el cuerpo sin vida del cantante.

"Sí yo lo vi, soy el único que sabe como fue todo eso, pero para mi es un tema delicado que nunca he hablado con nadie, es algo mío", confesaba el mexicano en el programa de Telemundo 'Suelta la sopa'. "Yo estoy seguro que no está vivo, será que la gente quiere creer eso, y son sentimientos y está bien, tener esa ilusión y todo, pero hay que aceptar las cosas como son, y es mentira eso que anda circulando por ahí", sentenciaba.

LAS BROMAS SOBRE JUAN GABRIEL

Tal es el interés que se ha despertado a cerca de que el artista pueda estar vivo, que incluso algunas ferias anuncian su actuación en sus carteles, lo que ha sido considerado por muchos como una broma de mal gusto.

Guillermo Pous, el albacea de Juan Gabriel, también se ha visto obligado a pronunciarse al respecto para declarar que demandarán a quien aseguré que el artista está vivo y a quien bromee con su supuesta reaparición, por lo que está historia parece que va a dar mucho que hablar, pero lo único que está claro es que sus fans sienten por Juan Gabriel un gran "amor eterno".