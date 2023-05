Juan Avellaneda nos habla de la despedida de soltera de Tamara Falcó

MADRID, 12 (CHANCE)

Se está hablando mucho de la despedida de soltera que Tamara Falcó tuvo el fin de semana pasado, de su futura boda con Íñigo Onieva y de la cantidad económica que los dos tortolitos han puesto como mínima para su regalo de bodas... informaciones que no dejan de trascender a menos de dos meses del 'Sí, quiero' tan esperado. Este jueves, Europa Press ha podido hablar con Juan Avellaneda, amigo íntimo de la Marquesa de Griñón, y le hemos podido preguntar por todas estas cuestiones.

El diseñador nos aseguraba que le ha cambiado la concepción que tenía de Íñigo "totalmente, es que tengo que decir que conmigo también siempre ha sido súper majo, creo que había unas fotos de cuando fuimos a la primera prueba del vestido que luego estaban él y su madre" y añadía que "conmigo toda la familia siempre ha sido de 10".

Sobre la reciente despedida de soltera de su amiga, Juan desvelaba que ya conocía el destino y que "han hecho una rutita, no me he enterado mucho de lo que hicieron, yo sabía que iban allí pero no sabía muy bien la ruta que han hecho, en playa, en Fátima en Lourdes estuvo antes".

Cuando le hemos preguntado por los supuestos 150 euros de regalo que tienen que dar los invitados como mínimo, Juan nos ha asegurado que "yo no me he enterado de estas cosas", pero que "150 me parece poco para una boda. En una boda te lo tienes que currar, 150 euros te cuesta un restaurante".

En cuanto a cómo ha sido para él trabajar con Victoria Federica, Juan nos explicaba que ha sido "muy fácil, es súper agradable, sabe lo que le gusta, lo que no". Por su parte Juan la anima a hacer lo que le gusta, aunque su familia no le apoye: "yo creo que hay que hacer lo que a uno le gusta. Yo estaba en un banco y por suerte puede saltar, estuve haciendo lo que suponía que tenía que hacer, no fui feliz hasta que no hice o que me gustaba. Que cada uno haga lo que le dé la gana mientras no haga daño a nadie, es lo más importante en la vida. Los domingos me ponía a llorar, mi pareja me decía no puede ser que estés amargado".

Aunque Avellaneda no había trabajado nunca con la joven, sí que la conocía desde hace años debido a su trascendencia pública por ser hija de Jaime de Marichalar: "yo conozco más a su padre Jaime, cuando era niña había coincidido con ella un montón de veces, incluso en alguna boda, no había trabajado nunca con ella".