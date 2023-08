Juajo Ballesta habla de la reciente paternidad de Jordi Cruz y Rebecca Lima

MADRID, 27 (CHANCE)

Hace unos días Jordi Cruz anunciaba a través de sus redes sociales que su pareja, Rebecca Lima, había dado a luz a su primer hijo en común. Una noticia que le llenaba de alegría y que comunicaba con un vídeo mostrando su inmensa felicidad. Hace tan solo unos días nos encontrábamos con Juanjo Ballesta, exconcursante de 'MasterChef Celebrity' y le preguntábamos por la buena nueva.

Feliz al conocer la noticia de que Jordi se ha convertido en padre junto a Rebecca Lima por primera vez, nos confesaba que "ahora mismo le voy a llamar, claro que tengo contacto, pero no lo sabía, además hable hace poco con él le dije 'Jordi, le voy a prender fuego a toda la estantería' era una estantería de cacerolas de él y me dice 'nos hemos hecho con los supermercados'" y subrayaba de nuevo que le iba a dar la enhorabuena en cuanto termine la entrevista.

Por otro lado, también nos habló de cómo se encuentra sentimentalmente: "no he encontrado el amor, me costó mucho superar lo de Vero y ahora estoy tranquilo, con muchos proyectos". Además, nos explicaba que nunca ha estado desaparecido, tal y como se ha dicho: "desaparecido nunca he estado, lo que pasa es que la prensa en cuanto te quitas del medio un tiempo, ya sabes... estaba en Parla, con mi gente ¿dónde voy a estar?".

Además, nos habló de su rol de padre "mi hijo se ha metido en un taller de chapa y pintura está en los 15 años, en la edad tonta... claro, está en la edad del pavo, pero tiene dos padres jóvenes que le tienen súper controlado... le digo ¿te vienes al evento?... Y me dice me voy con mis amigos, me voy con mi novia".

Por último, nos confesó que su hijo Juanjito "tiene un montón de novias" entre bromas, dejando claro que tiene una relación fantástica con él y que para él es su prioridad.