Jóvenes españoles piden "alternativas de ocio" y que no se les "criminalice" tras la fiesta en un colegio mayor

El vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), Adrià Junyent, ha pedido "no criminalizar" a todos los jóvenes españoles por el "caso concreto" de la fiesta en el colegio mayor Galileo Galilei, en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha dejado al menos 300 contagiados por coronavirus, y lo ha achacado a la "falta de alternativas de ocio".

"Es claro que es un ejemplo en que la excepción se convierte en regla. Es innegable la existencia de este brote pero no es algo que pase todas semanas, es un caso puntual, no hay que cogerlo para criminalizar a toda la juventud", ha subrayado Adrià Junyent, en declaraciones a Europa Press.

Además, ha achacado la celebración de estas fiestas que "giran en torno al alcohol" a la "falta de alternativas de ocio", algo que se ha agudizado durante la pandemia por el cierre de espacios destinados a la juventud.

"Culturalmente, en España, el ocio, el tiempo libre, lo que hacemos los jóvenes y el resto cuando no estamos trabajando o estudiando, por desgracia, siempre gira en torno al alcohol en todas las edades. Y lejos de intentar fomentar un ocio alternativo, en esta pandemia se han cerrado espacios de ocio accesibles y gratuitos", ha lamentado Junyent, añadiendo que "no hay que criminalizar cuando no se dan alternativas de ocio".

Además, para demostrar que la juventud "no es el elemento de contagio" del Covid-19, ha apuntado que "el 50% de los brotes se producen en el ámbito familiar y solo el 15% en el ocio".