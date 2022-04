Jóvenes de CyL piden condiciones "dignas" para quedarse en la Comunidad ante la "sangría demográfica"

La asociación Jóvenes de Castilla y León unas condiciones "dignas" ante la "sangría" que se está produciendo con la "expulsión" de la juventud de la Comunidad y los "desoladores" datos demográficos "ante la falta de oportunidades y futuro".

El colectivo ha hecho esta reivindicación mediante la lectura de un manifiesto en la localidad vallisoleana de Villalar de los Comuneros durante la celebración del Día de Castilla y León.

Así, la Asocaición ha explicado que, por ejemplo, una muestra de esta situación se encuentra en el "escalofriante" dato de que el 50 por ciento de las mujeres con origen rural y titulación superior tengan que emigrar de la comunidad.

Por esta razón, ha exigido al nuevo Gobierno autonómico que escuche a este sector etario y establezca medidas para que los castellanoleoneses que estén fuera puedan volver, pero lo que es "más importante", que la gente joven que aún está estudiando "no tenga en la cabeza la idea de tener que irse fuera para poder tener un futuro digno".

Asimismo, ha recordado que este año coincide la festividad autonómica con el Año europeo de la juventud, por lo que ha aprovechado para solicitar que los Fondos 'Next-Gen', impulsados por la Unión Europea, sirvan para poder llevar a cabo una "transformación profunda" en la Comunidad, ya que "nunca había habido tanto dinero público" disponible.

En este marco, la asociación ha incidido en que ya son "cinco meses perdidos" desde la convocatoria anticipada de elecciones, y ha pedido a las fuerzas políticas que se pongan "manos a la obra para conseguir hasta el último céntimo de dichas ayudas", dado que Castilla y León "merece respeto, cariño y trabajo".

FUTURO "PARA TODOS"

La asociación ha reiterado que en estas exigencias no "solo" se habla de los servicios públicos de calidad, como la sanidad, la educación o la dependencia, si no de una "cuestión mayor" como es el futuro "para todos", "que debe pasar" por el establecimiento de apoyos "claros y sin fisuras" para aprovechar el enorme talento que la Comunidad lleva décadas formando.

"La comunidad no podrá sobrevivir si no hay futuro, si los jóvenes se marchan sin tener hijos. Irse para no volver, es la tónica general de miles de jóvenes durante décadas en la Comunidad de Castilla y León", ha concluido.