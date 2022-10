Un joven se queda sin palabras por cómo un cartero le ha entregado un paquete: "Me han dado ganas de gritar"

Por comodidad, muchos tienden a pedir ropa u otros productos por internet. La web es el escaparate y el producto te llega a casa sin necesidad de que salgas a la tienda, lo que parece que todos son ventajas para las personas a las que no les gusta ir de compras. Es cierto que esto fue todavía más habitual durante la pandemia por coronavirus, ya que nadie podía salir de sus casas como prevención y los locales se mantenían cerrados, aunque los negocios seguían operativos.

Además, se ahorra mucho tiempo si necesitas comprar algo con urgencia, normalmente regalos, lo que se ve disparado durante las navidades por lo colapsados que se encuentran los centros comerciales. Respecto a esto, ya sea por trabajo o por ocio, muchas veces no estamos en casa para recibir los paquetes y, en ese caso, es llevado de vuelta a la empresa de mensajería. Esto es algo que todos queremos evitar, por lo que siempre procuramos estar en casa en la fecha y hora estimada que pone que va a llegar el paquete. De hecho, actualmente, muchos carteros se ponen en contacto con la persona para avisar de que se encuentran de camino y si hay alguien en casa para recibirlo. Sin embargo, no siempre es posible.

Como consecuencia, a veces los vecinos lo recogen en tu nombre. No obstante, lo que nunca se había visto era que los mensajeros lo escondían en alguna zona de tu domicilio para que puedas recibirlo y él hacer su entrega. Esto se ha visto gracias a un tuit que se ha hecho viral por cómo un joven ha recibido su pedido.









"¿Dónde estará el paquetito?"



"Me llaman y me dicen que como no estoy en casa que si quiero que me esconde el paquete. Le dije que si… y yo rayado en plan a ver si voy a llegar y no voy a verlo y aquello va a ser una escape Room o algo. El paquete en el siguiente tweet", comenzaba escribiendo un usuario de la red social, haciendo referencia a que le pareció una buena alternativa para poder recibir su paquete, pero que sentía cierta desconfianza al no saber qué iban a hacer.

"Me han dado ganas de gritar: ¿Dónde estará el paquetitooooo? Quiero una pista que no lo veoooooo. Mira, señor llévame pronto", reaccionaba el tuitero al ver dónde había escondido su pedido. Según se puede ver en la imagen, el paquete está escondido bajo el felpudo, pero se ve claramente, dado que el producto tiene un gran tamaño y la alfombra queda encima sin poder ocultarlo.

Me han dado ganas de gritar: ¿Dónde estará el paquetitooooo? Quiero una pista que no lo veoooooo. Mira, señor llévame pronto. pic.twitter.com/180vtEWwoK — Pepebop (@pepebop) October 24, 2022

No obstante, parece que esto no es la primera vez que pasa y muchos usuarios de las red social han compartido experiencias similares. En estas publicaciones se pueden ver varios paquetes "escondidos" bajo los felpudos, directamente en el suelo de la entrada e incluso en el tendedero individual de un piso.

A mi tb me costó encontrarlo, menos mal q hizo la foto para ayudarme...??‍???? pic.twitter.com/yDKtpOPt1t — Elisabet (@Elisabet4514) October 25, 2022

Este es el mío. Y es un último piso... pic.twitter.com/UFNhvycxxf — .oOo. (@maite_bsob) October 25, 2022