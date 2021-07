Un joven de 17 años conciencia del peligro del covid tras 4 días en la UCI

Un menor de 17 años ha alertado a los jóvenes del peligro de la covid-19 tras pasar cuatro días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Gregorio Marañón, donde ha estado ingresado dos semanas y llegó a temer por su vida.

El hospital madrileño ha aprovechado el caso de este adolescente, que ha sufrido neumonía bilateral, fiebres altas, diarrea e hipoxia como consecuencia de una infección por covid, para enviar un mensaje de alerta a la población más joven y mostrarle que esta enfermedad afecta a todos los grupos de edad.

El paciente, que ya había pasado la covid en septiembre de 2020 pero de manera asintomática, se ha sumado personalmente a este mensaje de concienciación explicando en declaraciones difundidas a los medios que lo ha pasado muy mal y que no se lo desea "a nadie", ya que se le llegó a pasar por la cabeza que podía morir.

Según fuentes del hospital, a las pocas horas de ingresar en la Unidad de Covid-19 del centro el joven precisó soporte de oxígeno y un tratamiento más fuerte y, sin embargo, no respondió favorablemente y su estado empeoró de tal forma que requirió su traslado a la UCI, donde permaneció ingresado durante cuatro días.

En la UCI del Hospital Gregorio Marañón recibió soporte ventilatorio para aliviar la insuficiencia respiratoria derivada de su neumonía hasta que su estado mejoró, pasando de nuevo a planta para completar su tratamiento, con una evolución satisfactoria que ha propiciado su alta hospitalaria.

Según cuenta el propio paciente, no sabe dónde se contagió porque no sale mucho ni hace botellones, por lo que se ha dirigido a los jóvenes de su edad para recordarles que no son inmunes y corren el mismo riesgo que él.

Tras haber superado una neumonía bilateral, el joven añade que es conveniente que los adolescentes usen la mascarilla, que salgan con un grupo pequeño de amigos y que eviten las discotecas y los recintos de conciertos.

Si se lo pasas a un familiar, directamente es como si lo matas tú y eso debe doler un montón, ha zanjado.

Rita García, médico del Servicio de Medicina Interna del Hospital, explica en la nota que la covid está afectando especialmente a la población que no está inmunizada, a un sector realmente joven.

El algunos casos, ha dicho la médico citando el ejemplo del paciente dado de alta, se están infectando y necesitan ingreso, y algunos de ellos pueden tener una evolución mala que les lleve a precisar un tratamiento intensivo en una UCI.