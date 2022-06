Josie espera que Naty Abascal no se vea afectada por la polémica de su hijo

MADRID, 25 (CHANCE)

El discurso de María del Monte en el Orgullo LGBT de Sevilla no deja de ser noticia, la cantante confesaba ante todos los espectadores y medios de comunicación su orientación sexual y daba a conocer a la que es su pareja hace más de veinte años. Muchos han sido los rostros conocidos que han opinado sobre ello, aplaudiendo las maravillosas palabras de la artista.

Entre ellos, hemos podido hablar con Josie que anima a María Del Monte a que siga reivindicando sus derechos y aproveche el tirón mediático para seguir participando en eventos como el pregón del Orgullo de Sevilla: "María del Monte yo la amo, la amo. Nos conocemos hace mucho tiempo, lo hemos pasado muy bien y es maravilloso que sea pregonera, de todo en general. Que no se quede esto aquí, que maría del monte desarrolle mucha copla".

El diseñador pide que no se le juzgue por el tiempo que ha tardado en hacer pública su relación con una mujer, puesto que es una decisión libre: "a ver, eso es una cosa tan libre, y los tiempos de la vida te los marcas tú, no te los tiene que marcar nadie. Cuando tú quieres hablar de tus temas, hablas. Cuando no, tienen que respetarte y no acosar ni nada".

Josie también ha opinado sobre la historia de Naty Abascal y asegura que su carrera es mucho más importante que el escándalo en el que se ha visto envuelta por Luis Medina: "Naty tiene tanto bueno y tiene una historia de moda tan increíble detrás de ella, que yo creo que te quedes con eso. Al final, es con lo que te tienes que quedar". Nos confiesa que espera que todo quede en un susto y que puedan brindar juntos por el fin de una época convulsa: "tengo tan buenos momentos con ellos, espero que pase este chaparrón y algún día podamos brindar y ya está. No te puedo decir nada más. Es gente que a mí me inspira lo mejor porque siempre he vivido muy buenos momentos y bueno, la gente tiene cosas buenas y cosas malas".

Josie y Ágatha Ruiz De La Prada protagonizan un momento muy entrañable. Hablan de lo especial que es su relación y de lo mucho que se quieren: "cómo nos queremos este y yo. Tenemos algunos puntos de desacuerdos pero tantos de acuerdo, con lo que nos queremos". La diseñadora habla de haber sentido un flechazo cuando le vio por primera vez: "un amor a primera vista, brutal".