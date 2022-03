Josep Ferré agradece a Marta Riesco sus palabras tras imitarla en 'Sálvame Diario'

MADRID, 12 (CHANCE)

Este viernes disfrutamos del gran Josep Ferré en el plató de 'Sálvame Diario' imitando en esta ocasión a Marta Riesco. Desde la pandemia, el actor acude de forma habitual al programa para interpretar a grandes rostros conocidos como Tamara Falcó, María Teresa Campos, Terelu Campos, María Patiño, Belén Esteban o Rafa Mora entre otros... pero esta semana le tocaba hacer el papel de la reportera del año.

Marta Riesco, periodista y reportera de 'El programa de Ana Rosa', ha conseguido acaparar los medios de comunicación debido a la actualidad informativa tras hacer pública su relación sentimental con Antonio David Flores... un noviazgo que está llevando de la manera más discreta, pero que sin duda le ha otorgado una notoriedad pública especial.

Tras la imitación, Marta confesaba en 'Ya son las ocho' que le había encantado la interpretación de Josep Ferré y además le halagaba como profesional. Coincidimos con el actor minutos más tarde y nos confiesa que se alegra que le haya gustado porque es un palo cuando sienta mal sus interpretaciones: "menos mal, menos mal que si me dices que se ha enfadado...".

El actor nos ha asegurado que ha disfrutado mucho la experiencia y era algo que llevaban pidiéndole mucho tiempo: "me lo he pasado bien. Llevaban días que querían que hiciera la Riesco porque a veces las parodias son de actualidad y como está muy potente ella. Me ha gustado, me lo he pasado bien" y agradece que la periodista se haya tomado bien la imitación: "menos mal. Me encanta cuando se lo toman bien".