Josele Román, dolida con Kiko Hernández y Fran Antón por no invitarla a su boda

MADRID, 18 (CHANCE)

Tres meses después de hacer pública su historia de amor y de gritar a los cuatro vientos lo enamoradísimos que están, Kiko Hernández y Fran Antón han decidido dar un paso más en su relación y este sábado se daban el 'sí quiero en Melilla'.

Y, como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los rostros conocidos que han asistido a una de las bodas más esperadas del año: Lydia Lozano, Marta López, Kiko Matamoros, Lara Dibildos, Kike Calleja, Silvia Fominaya o Laura Fa, entre otros, destacando sin embargo la llamativa ausencia del núcleo duro de 'Sálvame' -Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos o María Patiño, por poner tan solo algunos ejemplos-, que no ha estado al lado del colaborador en uno de los días más especiales de su vida.

Tampoco ha asistido a la boda la actriz Josele Román, amiga y compañera de Fran Antón y cuya presencia se daba por hecho teniendo en cuenta que ha sido uno de los grandes apoyos de la pareja desde que salieron a la luz los primeros rumores de una relación que los protagonistas tardaron meses en confirmar.

Sin embargo, y como nos ha contado sin ocultar su enfado, ni siquiera la han invitado: "De quien he sido muy amiga es de Fran, no de Kiko. Si se hubiera casado en vez de con Fran con otro, no me hubiera invitado igualmente, es que no es amigo mío". "No creía que me fueran a invitar pero sí que me hubiera gustado ir. Ya me figuraba yo que me tienen un poco bloqueada. Estoy un poco en la lista negra ahora" apunta.

El enfado de los recién casados viene de las críticas de Josele a Fran Antón en noviembre de 2022, cuando la dejó plantada y no asistió al estreno que él producía, ella dirigía y Carla Vigo protagonizaba, para no enfrentarse a las cámaras tras surgir los primeros rumores de romance con Kiko. "Me da pena perder cualquier amistad que ha sido buena por tonterías, por un plantón* yo que sé. Todo esto no merece la pena" se lamenta.