José Ortega Cano reaparece tras su ingreso hospitalario y zanja así los rumores de distanciamiento con su hermana Conchi

El diestro, totalmente recuperado tras sufrir una obstrucción intestinal el pasado viernes

MADRID, 17 (CHANCE)

Las alarmas sobre la salud de José Ortega Cano se encendían el pasado viernes después de filtrarse que el diestro había sido ingresado de urgencia en un hospital madrileño con fuertes dolores a causa de una obstrucción intestinal. A pesar de que en un primer momento se pensó que su estado podía ser grave, el viudo de Rocío Jurado daba muestras de su fortaleza una vez más al recibir el alta pocas horas después, cuando le veíamos abandonando el centro médico con su mujer, Ana María Aldón, y una sonrisa.

Ahora, Ortega Cano reaparece en plena forma y, retomando sus quehaceres diarios, explica cómo se encuentra y desvela los motivos por los que permaneció en el hospital durante 24 horas. "Me encuentro bien, pero ha sido un susto", ha comentado, señalando que aunque "en un principio se preveía que era una obstrucción intestinal, fue un malestar que yo creo que fue de un medicamento que me tomé y me sentó mal".

Dejando claro que nada hay de cierto en las informaciones que apuntan a que sus hermanos estarían molestos porque no eran conocedores de su ingreso y no podían ponerse en contacto con él, el torero se ha dejado ver con su hermana Conchi, justo después de que Ana María Aldón estallase en contra de su cuñada.

"Mi marido tiene todo el tiempo el teléfono encima y habla con los tres hermanos y con cualquier persona que lo estuviera llamando. Decir que nosotros no cogemos el teléfono es mentira. Estoy harta. Con mi marido no me va a enfrentar. Quiere que se me vea como a una malvada" afirmaba la gaditana este domingo en 'Viva la vida' en clara referencia a Conchi.

Unas amargas declaraciones a las que Ortega Cano no ha dado ninguna importancia y, asegurando que quiere mantenerse al margen, ha deja claro - con Conchi a su lado - que "no quiere saber nada". Un enfrentamiento sobre el que la peluquera tampoco se ha pronunciado, esquivando nuestras preguntas con un "yo estoy vieja".