José Ortega Cano se pronuncia tras las preocupantes declaraciones de Gloria Camila

MADRID, 13 (CHANCE)

Gloria Camila no lo está pasando bien. A pesar de estar en tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace meses, su salud mental le sigue jugando malas pasadas y en su última aparición ante las cámaras ha sido incapaz de contener las lágrimas al hacer su confesión más sorprendente.

Y es que sincerándose sobre lo que le cuesta asumir lo que se dice de ella, y lo mal que lo pasa con los ataques y amenazas que recibe en redes sociales, la hija de Ortega Cano ha reconocido que "he llegado a plantearme si merecía ser hija de Rocío Jurado". "He llegado a replantearme cambiarme los apellidos y hacer una vida nueva en otro sitio en el que nadie me conozca" ha confesado abatida, admitiendo que en ocasiones "tengo unos bajones horribles, me levanto de la cama que me siento una persona de mierda, y me apetece mandarlo todo a tomar viento".

Unas preocupantes declaraciones a la que su padre ha intentado quitar hierro, asegurando que Gloria "está muy bien, está estupendamente". "Ayer le dieron un premio de una cosa de moda, también tiene la carrera, muchas cosas" ha añadido, renegando de las palabras de su hija revelando que en ocasiones se ha planteado cambiarse el apellido y abandonar España: "No, no, ella está bien".

Despreocupado, Ortega Cano ha disfrutdo de una comida con amigos entre los que se encontraban Marilí Coll y Victoriano Valencia, que en esta ocasión ha preferido no hacer declaraciones acerca de lo enamorada que su hija Paloma Cuevas está de Luis Miguel. Una relación más que confirmada sobre la que el torero se ha mostrado muy discreto.