José Ortega Cano se pronuncia sobre su distanciamiento con Conchi: "Mi hermana siempre será mi hermana"

"Mi hermana siempre será mi hermana y mi familia siempre será mi familia" asegura el torero, saliendo al paso de las declaraciones de Conchi Ortega Cano en un programa de televisión

MADRID, 24 (CHANCE)

Las polémicas se le acumulan a José Ortega Cano que, tras la reciente entrevists de Ana María Aldón en 'Ya es verano' confirmando su grave crisis, deslizando que ha tirado la toalla con su matrimonio y reconociendo que ya no está enamorada del torero, está de nuevo en el punto de mira por las declaraciones de su hermana Conchi.

Destrozada, la peluquera ha roto su silencio en el programa 'Ya es mediodía' y ha revelado que el torero se ha distanciado de ella en los últimos meses - a raíz de la llamada de atención pública de Ana María pidiendo que le diese su sitio frente a los supuestos ataques de la familia Ortega - y hace tiempo que no hablan: "Llevo muchísimos años sin ir a su casa y no quiero ni que me llame por teléfono, pero me duele muchísimo porque nada más que me ha faltado parirlo" afirma, confesando que muchas veces se le ha pasado por la cabeza la idea de que "todo esto se tranquilizaría si yo me muriera".

Unas desgarradoras declaraciones que evidencian el delicado momento que atraviesa la relación de Ortega Cano y Conchi y a las que el maestro no ha tardado en reaccionar dejando clara una cosa: "Mi hermana siempre será mi hermana y mi familia será mi familia siempre. Gracias". Una frase contundente que podríamos interpretar como un nuevo dardo a Ana María Aldón - después de sacar la basura frente a las cámaras cuando su mujer aseguró que era algo que jamás lo había hecho - a la que manda un mensaje en el peor momento de su matrimonio. Y es que su familia está por encima de todo.