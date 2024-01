José Ortega Cano llega al último adiós a Paco Arévalo

MADRID, 5 (CHANCE)

José Ortega Cano ha sido uno de los asistentes al último adiós a Paco Arévalo. Esta mañana se ha dejado ver en el tanatorio de Valencia, junto a su amigo Vicente Ruiz 'El Soro' y ha confesado que sigue en shock porque "no me lo esperaba".

Debido a un viaje en el que se encontraba, el torero no pudo acudir ayer a arropar a todos los familiares, pero sin embargo hoy no ha querido faltar a su último adiós. A su llegada, Ortega confesaba que "le he conocido desde bien joven, lo he tratado, lo disfruté mucho, era un hombre muy alegre, una persona que tenía siempre la sonrisa y la broma... la verdad es que era una excelente persona".

"Estaba de viaje ayer y he continuado el viaje para estar aquí, en Valencia" explicaba a los medios, reflejando que no podía perderse esta despedida y el estar al lado de los familiares del humorista, con los que "no he podido hablar todavía con ellos, pero ahora les veremos".

Por último, el torero desvelaba que quiere que se le recuerde "por sí mismo, como una persona muy trabajadora, muy amiga de sus amigos, una persona que no es fácil de encontrar".