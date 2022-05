José Mota se 'moja' y desvela qué le está pareciendo el concurso de Juan Muñoz en 'Supervivientes'

MADRID, 24 (CHANCE)

Durante dos décadas fueron un tándem indivisible que hicieron reír a millones españoles con 'Cruz y Raya'. Sin embargo, José Mota y Juan Muñoz se separaban en 2007, emprendiendo caminos separados y dejando a sus seguidores desolados. Desde entonces, su relación ha estado llena de altibajos y en más de una ocasión el ahora concursante de 'Supervivientes' ha criticado públicamente la falta de apoyo de su excompañero e íntimo amigo.

Desencuentros que ahora José Mota demuestra que están completamente olvidados al mostrar su apoyo incondicional a Juan durante su participación en el reality de Mediaset, en el que actualmente es el 'parásito' de Playa Paraíso al haber sido expulsado por la audiencia el pasado jueves.

"Me parece que está haciendo un papel importante y complicado porque aguantar ahí es difícil. Lo cometo con algunos amigos, y le felicito porque sé que es muy complicado" asegura, confesando que está "contento" porque le está viendo "súper bien".

"Para cualquiera de nosotros cambiar radicalmente el tipo de vida que llevas y meterte ahí con carencia de alimentos, no duermes cómodo, duermes en un saco y sobrellevarlo, me quito el sombrero y le felicito a todos. Juan está haciendo, de verdad, un gran trabajo" añade orgulloso porque la audiencia haya decidido finalmente que su excompañero se quede, por lo menos una semana más, en Honduras: "Está haciendo un buen trabajo, está haciendo una buena labor y el público al final es receptivo, emocionalmente lo recibe y me alegro mucho por él, mucho".

Y José Mota, ¿iría a 'Supervivientes'?: "En este momento no puedo, pero nunca digas nunca" responde, sin descartarlo de pleno porque, como señala, le parece una "experiencia interesante". "Todo lo que sea sacarte de la zona de confort, aunque sea duro, es un viaje a tus adentros que nos conviene" afirma.

Además, el humorista nos ha contado cómo es en la intimidad y qué le da su profesión en su día a día. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

