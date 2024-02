José María Ortega Aldón cumple 11 años sin la presencia de su madre

MADRID, 9 (CHANCE)

José María Ortega Aldón cumple este viernes 11 años y qué mejor manera de celebrarlo que con su padre, José Ortega Cano, familiares como Aniceto y Mari Carmen Ortega y amigos del colegio. El pequeño ha sido el nexo de unión entre el torero y Ana María Aldón durante estos últimos años tras su separación y ahora sigue disfrutando de la compañía de ambos, pero por separado.

Aunque sí vimos juntos a Ortega y Ana María en la comunión el año pasado, este viernes no podrá repetirse la misma imagen porque la diseñadora se encuentra concursando en 'GH VIP' y tendrá que vivir este cumpleaños tan especial para ella de manera distinta.

A su llegada al centro donde han celebrado la fiesta, Ortega respondía así cuando le preguntábamos por la ausencia de su exmujer en el cumpleaños de José María: "Así es la vida, je je" y al decirle que la diseñadora confiaba en que le organizara una gran fiesta, nos respondía: "Bueno, a mí me gustan mucho las fiestas. Me gustan".

Respecto a la reacción de Michu a las fotografías de José Fernando con una nueva pareja nos confesaba que "no lo he visto, no lo he visto. Son cosas yo qué sé" "Prefiero no prefiero no hablar nada".

Y en cuanto a si él quiere rehacer su vida sentimental, el torero nos dejaba claro que no es momento para el amor: "No, no, no tengo prisa con esas cosas, no" porque está enfocado en su trabajo, sus hobbies y la crianza de su hijo pequeño: "Pienso en otras cosas que sean creativas y bonitas. Y bueno, estoy viajando mucho y bueno, y me lo estoy pasando muy bien, disfruto mucho, hago inversiones y cosas".

No cabe duda de que Ortega está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y que se encuentra muy bien tras los meses convulsos por su separación con Ana María: "Sí, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, todo estupendo".

Los que tampoco han querido perderse el cumpleaños de José María han sido Mari Carmen y Aniceto, que se deshacían en elogios hablando de él: "Es un niño maravilloso, muy cariñoso y muy bueno. Es un niño muy tranquilo y muy bueno". Además, la hermana de Ortega Cano nos confirmaba que existe una relación cordial entre su familia y Ana María Aldón "por el bien del niño" ya que "hay que llevarse todos bien".