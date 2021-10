José Manuel Parada, muy crítico con Teresa Rivera

MADRID, 23 (CHANCE)

Mucho se está hablando de la entrevista que dio el fin de semana pasado Teresa Rivera en 'Sábado Deluxe' en la que explicó que le llegaron a sus odios, días antes de la boda de Paquirri e Isabel Pantoja, que ésta tenía una relación sentimental con otra persona, de sexo femenino. Una información que se ha rumoreado durante años por las redacciones de los grandes medios de comunicación, pero que nadie había afirmado en público.

Hemos hablado con José Manuel Parada y ha criticado la actuación de Teresa Rivera: "Yo la verdad es que me parece sorprendente que después de tantos años la gente salga hablando de la vida privada de los demás. Imagino que será cuestión de dinero, en estos programas pagan bien que se hable de la vida de los demás pero yo me quedé un poco sorprendido porque las cosas no basta con decirlas, hay que demostrarlas".

El que fuera presentador de televisión también ha hablado sobre el acercamiento entre Kiko Rivera y su madre: "me alegra siempre que la gente sea feliz, que las familias se lleven bien, estoy encantado de la vida de que Isabel y su hijo hablen y traten de entenderse porque todo se puede arreglar hablando".

Una persona que estuvo durante años muy cerca de Isabel Pantoja, sobre todo en la época en la que mantenía una relación con Julián Muñoz y que desde hace mucho tiempo no sabe nada de ella por diversos conflictos personales que tuvieron. Eso sí, José Manuel Parada sigue siendo uno de los grandes conocedores de la vida de la tonadillera y siempre que hay un tema de actualidad se le pregunta por todo ello, aunque... no desvela nada.