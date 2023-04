José Manuel Parada desvela por qué está ingresado en el hospital

MADRID, 28 (CHANCE)

"TRANQUILOS TODOS", así ha comenzado el último post en el perfil de Instagram de José Manuel Parada. Acompañado por una imagen en la que podemos ver al presentador de televisión ingresado en un hospital, los seguidores se han alarmado y él mismo ha contado qué es lo que le ha ocurrido.

El periodista ha confesado que "lo peor ya pasó" y que el motivo por el que se encuentra hospitalizado es porque "me han operado", pero no hay nada por lo que preocuparse, ya que "salió todo bien y ahora solo me queda descansar y recuperarme lo antes posible para daros a todos las gracias por tanto cariño".

"Ya os llamaré" ha escrito José Manuel, advirtiendo a todos los seres queridos que se enteren por el post de que se encuentra ingresado, ya que en estos momentos "tengo el TF sin sonido todavía" y eso le imposibilita establecer ninguna conexión.

El presentador de televisión ha terminado dando las "gracias", una y varias veces "a vosotros y al personal y otros enfermos que no pueden ser más cariñosos" y ha asegurado que "NO puedo oír hablar mal de la sanidad pública madrileña" porque "lo estoy viviendo personalmente, lo he vivido en más ocasiones y son de 10".