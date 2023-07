José Manuel Parada asegura que no quiere ninguna guerra con Pablo Sebastián

MADRID, 26 (CHANCE)

José Manuel Parada y Pablo Sebastián protagonizaban un momento de lo más emotivo en el funeral de Carmen Sevilla. El presentador de televisión y el que fuera su pianista durante años se reencontraban después de mucho tiempo enfrentados. Con lágrimas en los ojos, ambos se abrazaban y enterraban todas sus diferencias.

Sin embargo, la paz ha durado poco tiempo porque el pianista hacía unas declaraciones para el programa 'Fiesta' con las que reflejaba que no tenía ninguna intención de retomar la relación con Parada porque había sido una persona que le había criticado en los platós de televisión.

Europa Press ha podido hablar con José Manuel Parada y nos ha confesado que "me lo creí en el funeral de Carmen Sevilla, dándome un abrazo, yo lo recibí con todo el cariño del mundo, pero parece ser que prefiere en vez de la paz, la guerra, yo no estoy para guerra. Dos no riñen si uno no quiere. Yo no quiero reñir, quiero ser feliz".

Por su parte, el conocido presentador de televisión nos dejaba claro que él no quiere discusiones con nadie: "Yo no quiero ni la más mínima guerra, estoy en una edad difícil, soy un señor mayor, no quiero llevarme mal con nadie, quién quiera llevarse bien conmigo, aquí estoy para recibirlo con todo el cariño".

José Manuel ha tenido a lo largo de estos años muchos distanciamientos con amigos de toda su vida, pero no ha hablado mal de ellos, por eso nos explica que "quien no quiera llevarse bien conmigo yo jamás les insultaré ni les diré nada malo, ni hablaré de su vida privada, nada de nada. Yo estoy feliz y quiero que la gente que me rodea también sea feliz, no voy a contribuir a que no sean felices".

Cuando le preguntan por todo lo que está viviendo Bertín Osborne, Parada bromea y le compadece: "Pobrecito, yo estoy pensando en hacerme la vasectomía para no tener problemas"... Eso sí, en cuanto a si es más del cantante o de Chabeli, se muestra ambiguo: "yo de los dos, a Chabeli no la conozco, a Bertín le tengo mucho cariño y mucho aprecio".