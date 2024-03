José Luis 'El Turronero' nos habla del cambio de opinión de Bertín Osborne respeto a Gabriela Guillén

MADRID, 7 (CHANCE)

Después de conocer el cambio de opinión que tiene Bertín Osborne sobre el hijo de Gabriela Guillén, hemos podido hablar con su íntimo amigo, José Luis López 'El Turronero', quien se ha dejado ver en la XVI edición de los Premios Cofrade Ciudad de Marbella porque ha sido galardonado con el 'Premio Cofrade de la Solidaridad'.

Hemos aprovechado su estancia en Marbella para preguntarle sobre la información que hemos conocido recientemente sobre un posible proyecto con Íñigo Onieva y el empresario nos ha aclarado que "estamos ahí en conversaciones, estamos en ello, estamos en un proyecto" que se trata de un "un negocio" que todavía no se puede desvelar porque "no hay nada hecho, estamos ahí valorando alguna que otra cosa".

En cuanto al cambio de opinión de Bertín Osborne, José Luis nos ha confesado que "me parece perfecto, lo que diga Bertín me parece todo bien" y también ha desvelado que el hijo de Gabriela es precioso, pero no se atreve a sacar parecido: "Yo no he dicho a quién se parece, yo los niños pequeños no sé a quién se parecen, sé que es muy bonito, muy guapo y muy grande".

Además, el empresario ha dejado claro que apoya que haya un acercamiento entre su amigo y Gabriela porque "un buen arreglo es lo mejor que hay" ya que "nadie desea que ocurran conflictos, pero seguro que todo saldrá bien".