José Luis Moreno, tras declarar de nuevo en la Audiencia Nacional: "Confío en la justicia, pero no en la mentira"

MADRID, 27 (CHANCE)

Investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la 'operación Titella', José Luis Moreno ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional. Lejos de parecer nervioso a pesar del complicado horizonte judicial al que se enfrenta, el ventrílocuo ha llegado a su 'cita' con el juez de lo más sonriente y saludando.

Una actitud que reflejaba cualquier cosa menos preocupación antes de comparecer ante el magistrado para dar de nuevo su versión sobre los hechos que se le imputan. Su look, de lo más comentado, puesto que recordaba inequívocamente a su personaje de 'capo de la familia' en la película 'Torrente', de Santiago Segura.

Ha sido el productor, supuesto cabecilla de la macroestafa y en libertad condicional desde julio de 2021, el que ha solicitado esta segunda declaración -la primera fue en febrero de 2022- ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, ante el que ha reiterado su inocencia de las acusaciones de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública.

Tras hora y media declarando ante el juez a petición propia, José Luis Moreno ha abandonado la Audiencia Nacional satisfecho y ha revelado que todo ha ido "estupendamente bien" y está "tranquilísimo y nada nervioso" tras poder explicarse ante el magistrado.

Confirmando que ha sido él quien ha solicitado esta nueva comparecencia con el caso todavía en fase de instrucción, el empresario ha revelado que ha declarado "poco": "Que es todo falso, todo falso" ha apuntado sonriente.

Asegurando que las acusaciones le han afectado mucho tanto en su trabajo como en su vida personal -"¿Qué crees? Imagínate. Gracias, gracias, gracias"- Moreno ha asegurado que no tiene miedo de acabar en prisión. "No hombre. Confío en la justicia pero no en la mentira" ha sentenciado.

Unas declaraciones en las que también ha tenido unas palabras para su sobrino Alberto Caballero, que hace unos días le deseaba lo mejor a pesar de que no mantienen ningún tipo de relación desde hace años: "Yo a él más".