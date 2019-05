José Coronado se olvida de Isabel Pantoja en su favorito de 'Supervivientes'

MADRID, 29 (CHANCE)

José Coronado y su hijo Nicolás no quisieron perderse la cita más solidaria del verano en el Teatro Real de Madrid. Allí, ambos actores disfrutaron del concierto 'Acordes con Solidaridad' de Ayuda en Acción, dirigido por el director de orquesta Pablo Heras-Casado.

Un evento muy especial para el intérprete y su hijo, pues ambos colaboran muy activamente con la ONG. Algo que para José Coronado es imprescindible: "Si no das salida a esta estupidez que es la fama para algo que valga la pena y aportar tu granito de arena, mal vamos y no tengo ningún problema cuando me llaman".

Además, el actor de Vivir sin permiso nos confesó que ve, siempre que puede, Supervivientes. Un reality en el que ya tiene favorito: "Albert. Para mi es mi favorito". Una confesión que deja fuera de juego a la que fue su compañera de reparto en Yo soy esa, Isabel Pantoja.

Aún así, el actor no se ve en Honduras: "En otras condiciones sí, pero así no. A lo mejor con otra edad a lo mejor, pero ahora no". Y es que tras el problema cardiaco que sufrió, José Coronado se cuida mucho más y ve la vida de otra manera: "Priorizas mucho más, relativizas mucho más, priorizas más cuando te dan un susto. Dices qué es lo que vale la pena de verdad y te focalizas más en ello".