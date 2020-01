José Antonio Rodríguez, sobre Rocío Carrasco: "La relación no ha mejorado nada"

MADRID, 30 (CHANCE)

Este miércoles conocíamos una noticia que ha alegrado a la familia Jurado. Desde que falleció la más grande, Amador Mohedano quiso abrir un museo con las pertenencias de la cantante para que todos los seguidores que fueran a Chipiona se pasaran a disfrutar. Algo que nunca llegó a tener éxito, a pesar de tener todo preparado, ya que Rocío Carrasco se negó a que se abriera. Sus motivos tendría, o eso dicen. Lo cierto es que ahora, trece años más tarde de su muerte, la hija de la artista ha dado su visto bueno y finalmente se producirá la apertura del museo tan esperado.

"Ayer el pleno fue por unanimidad de todos los partidos políticos y se aprobó el convenio que vamos a firmar con Rocío Carrasco. Después de muchos años vamos hemos llegado a un acuerdo positivo para que el museo se pueda abrir" nos ha explicado el Alcalde de Chipiona.

Luis Mario Aparcero, Alcalde de Chipiona, nos ha explicado por qué anteriormente había rechazo por parte de Rocío Carrasco: "Ella desconfiaba un poco del proyecto del museo, nunca se ha negado a hacerle el museo, siempre ha dicho que no tiene ningún problema en abrirlo, claro, siempre que se le genere una confianza". En cuanto a lo que queda para que se produzca por fin la apertura: "Queda un expediente de creación del servicio municipal del museo, redactar una memoria justificativa, un estudio de viabilidad, aprobar el reglamento, solicitar la autorización a la conserjería de cultura, los picos de condiciones, los servicios de vigilancia, la contratación del personal y el presupuesto para 2020".

Aunque queden todavía algunas cosas por hacer, parece que esto significa que ya todo está en marcha para la apertura del museo. Motivo de felicidad para todo aquel que sea seguidor de la Jurado y para sus propios familiares. Es el caso de José Antonio Rodríguez: "Gracias a Dios se aprobó en el pleno y parece ser que va todo para delante, la familia estamos muy contentos, no es para menos".

El tío de Rocío Carrasco no entiende por qué se ha tenido que esperar tantos años para que esto pueda suceder: "El deseo de Rocío madre fue siempre que en Chipiona estuvieran todas sus cosas para que pudiera revertir en beneficios para el pueblo. Al final se ha conseguido esta voluntad de Rocío". José Antonio Rodríguez lo tiene claro, esto no ha hecho que la relación con su sobrina mejore: "No, no ha mejorado nada, todo sigue exactamente igual".