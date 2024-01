José Antonio Rodríguez asegura que Gloria Mohedano no permitirá que Amador sea desahuciado de su casa

MADRID, 10 (CHANCE)

Delicados momentos para Amador Mohedano, al que Hacienda acaba de notificar una deuda de 247.000 euros que, de no pagar, podría desembocar en el desahucio de la única propiedad que le queda, la finca 'Los Naranjos' en Chipiona, que le dejó Rocío Jurado en herencia y en la que reside -en la casa 'La más grande'- desde que se separó de Rosa Benito.

El hermano de la cantante ha confirmado esta deuda y, reconociendo que está "agobiado" ha asegurado que la situación no es límite como se ha dicho y hará todo lo posible por llegar a un acuerdo con el fisco para no perder su casa.

Sin embargo, su deuda afecta directamente a otra persona, ya que la finca en la que vive no es tan solo propiedad suya, sino también de su hermana Gloria Mohedano. Y por alusiones, su marido, José Antonio Rodríguez, ha dejado claro que no van a permitir que Amador se quede sin casa.

Afirmando que "el tema de las deudas es muy antiguo, viene ya de hace bastante tiempo y no hay nada nuevo", el cuñado de Rocío Jurado no parece demasiado preocupado por los graves problemas económicos del ex de Rosa Benito: "Es un dinerito, pero como él ha dicho se va a reunir con el inspector de Hacienda para intentar buscar una solución al tema".

"Amador está tranquilo porque es un tema que lleva mucho tiempo, ha ido solucionando cosas y ahora intentará volver a solucionarlo otra vez, con plazos y con ese tipo de cosas. Él está dispuesto a pagar tal como vaya pudiendo" desvela, asegurando que aunque está "preocupado" por su deuda, "su casa está asegurada".

"Quiero dejarlo totalmente claro. Pase lo que pase, se llega un acuerdo o no se llega a un acuerdo, se saque a subasta, lo compre otra persona, su casa siempre será aquella, porque la mitad es de mi esposa y entonces él se quedará allí todo el tiempo que quiera estar. En eso no hay ningún tipo de problema" ha afirmado con contundencia, asegurando que Gloria no va a permitir que su hermano se quede en la calle.

"La parte de Amador se la pueden embargar, pero la de Gloria, pues como nosotros, gracias a Dios no debemos nada, pues seguirá allí y nada más. Y él seguirá allí el tiempo que él quiera estar allí" insiste, revelando que de salir a subasta la parte de su cuñado, ellos se plantearían comprarla para salvar la finca al completo: "Pasar puede pasar cualquier cosa, todos nos planteamos todas las posibilidades, pero no sabemos lo que puede pasar. Esto se puede ir alargando, pero yo creo que lo que quiere Hacienda es cobrar. Entonces, aunque sea poco a poco, pues probablemente se llegue a un acuerdo" ha zanjado.