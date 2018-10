Jorge Javier Vázquez se enfrenta a Omar y le deriva a los psicólogos de GH VIP

MADRID, 12 (CHANCE)

Omar Montes se ha convertido en el tercer expulsado de Gran Hermano VIP 6. La audiencia decidía que el ex de Chabelita era el que tenía que abandonar la casa después de dos semanas de convivencia donde ha conseguido una nueva novia, Techi, y a estrechado sus lazos de amistad con Asraf.

Aún así, sus últimos momentos en la casa de GH VIP no fueron fáciles pues la confesión del modelo marroquí no sentó muy bien al de Pan Bendito. Según Asraf, entre él y Chabelita sí habría habido uno o dos besos bajo las sábanas, algo que desmintió súbitamente la hija de Isabel Pantoja en el plató.

De lo más cabreado, Omar veía en todo una traición del que ya consideraba su 'hermano' y echaba la culpa de todo a la que había sido su novia durante poco más de un mes y medio.

Ya en el plató, Omar y Chabelita se volvían a ver las caras y Jorge Javier Vázquez se veía obligado a intervenir después de los comentarios tan lesivos de él. El "todos sabemos tu currículum" de Omar a Isa no le sentó nada bien al presentador, pues no dudar en enfrentarse al cantante con un "¡Estoy harto de los talibanes de la moral!".

JORGE JAVIER VÁZQUEZ A OMAR: "HEMOS VISTO QUE TU RELACIÓN CON LAS MUJERES NO ES SANA"

A esta serie de comentarios se suman la supuesta broma que gastó dentro de la casa cuando incitó a Asraf a meterse en la cama con Miriam, cuando ésta estaba bajo los efectos del alcohol. Omar pidió perdón a la audiencia pero Jorge Javier decidió ofrecerle ayuda especializada: "Estamos en un momento en el que, afortunadamente, la sociedad está muy sensibilizada con este tipo de situaciones, de reacciones, de expresiones, de consejos. Es por ello lo que sometimos al veredicto de la audiencia, y decidieron nominarte con el 83% de los votos. [...] Hemos visto que tu relación con las mujeres no es sana, tienes al equipo de psicólogos de 'GH VIP' a tu disposición".

Además, la abuela de Omar no dudó en decirle que Techi no era buena chica para él: "Te has equivocado con ella". Algo que caló fuerte en el joven pues su despedida con la casa dejó en shock a la ex de Alberto Isla: "Eres una joyita Techi".