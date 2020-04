Jorge Javier vaticina qué famosa será la sustituta de Isabel Pantoja: “Su felicidad no vende”

El presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, ha confesado este viernes qué famosa vaticina que sea la sustituta de Isabel Pantoja en el panorama televisivo. Para el presentador de Sálvame, solo hay otra figura del reality que, a su opinión, guarda similitudes con la tonadillera. De ambas asegura que “su felicidad no vende” y compara las audiencias televisivas en sus apariciones con las de la cantante en “Aquí hay tomate”.

Una confesión que Vázquez realizaba en su columna personal en la revista Lecturas, donde ha protagonizado ataques a figuras de la política como Cayetana Álvarez de Toledo o a figuras de la televisión como Pedro García Aguado.

QUIÉN SUSTITUIRÁ A PANTOJA

“Isabel Pantoja es a ‘Aquí hay tomate’ lo que Terelu Campos a ‘Sálvame’”, comenzaba su artículo de opinión Jorge Javier. “Si la Pantoja se convirtió en la protagonista absoluta del mítico programa que presentábamos Carmen Alcayde y yo, Terelu va camino de convertirse en la sustituta de la folklórica”.

Para la cara visible del reality de los sábados por la noche de Telecinco, el nivel de interés que suscita la hija de la periodista María Teresa Campos es similar al que suscitaba la tonadillera hace más de 15 años. “Hablábamos de la Pantoja en ‘Aquí hay tomate’ y subía el pan. Pasa como con Terelu en ‘Sálvame’, que cuando se convierte en protagonista nos proporciona muchas tardes de gloria.

ES FUNDAMENTAL QUE NO SE HABLE BIEN DE ELLA

Y es que la clave para Jorge Javier Vázquez para que Terelu Campos dispare la audiencia de Sálvame no está en su presencia, sino en su ausencia. “Es fundamental que cuando se hable de ellas sea no muy bien, entonces es cuando las audiencias se disparan”, explica el presentador. “Las vicisitudes de ambas atraen más si son tirando a catastróficas. En sus casos, la felicidad no vende”.

“Pero eso tiene una explicación muy sencilla: a la gente le gusta saber que las divas también lloran. Isabel y Terelu son estrellas en sus respectivos campos, quizás las últimas que nos vayan quedando”. Para Jorge Javier, el error está en querer convertir a las estrellas en ciudadanos de a pie, y mantiene: encima de un plató no quiero ver a personas normales”

EL BLOG DE JORGE JAVIER, CENTRO DE CONFLICTOS

El blog de Jorge Javier Vázquez en Lecturas siempre es foco de conflictos entre el presentador y otras figuras de la política y la sociedad. “Leo unas declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo acerca del día de la investidura de Sánchez y se me viene a la cabeza un referéndum con la siguiente pregunta: '¿Le gustaría tener a Cayetana de vecina?”, escribía el pasado mes de enero el periodista sobre Cayetana Álvarez de Toledo.

Pero también tenía dardos para figuras de la televisión y la sociedad como el ex Hermano Mayor, Pedro García Aguado: “Él, que trabaja de mediador, que intenta solucionar conflictos, ¿no cree que hubiera sido mejor llamarme para hacerme ver que, según él, me había equivocado? ¿No entiende que para proteger a Dakota me dio una innecesaria hostia pública a mí? ¿Que en vez de apaciguar los ánimos alentó la guerra tirando del hashtag #todoscondakota?”