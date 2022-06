Jorge Bárcenas se pronuncia tras los rumores de reconciliación con Victoria Federica

MADRID, 14 (CHANCE)

¿Ha habido un acercamiento entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas este fin de semana? Eso dejan entrever fuentes cercanas, que han revelado que la expareja habría coincidido en una boda en Sevilla - donde la hija de la Infanta Elena acudió como invitada y el Dj como encargado de la música - en la que se les vio de lo más cercanos y en la que, además, incluso habría habido un beso entre ambos, lo que ha desatado todos los rumores acerca de una posible reconciliación.

Un reencuentro que se ha producido, casualmente, tras la primera entrevista de Bárcenas que, dejando a un lado la timidez que le ha caracterizado desde que comenzó su relación con Victoria en 2019, ha roto su silencio con unas aplaudidas declaraciones en el programa 'Viva la vida'. Centrado en su carrera como disc Jockey, el joven ha evitado pronunciarse directamente sobre su exnovia, aunque sí ha confesado que tiene buena relación con "la gente que ha sido importante en su vida" . Además, ha confesado que cree en las segundas oportunidades: "La gente se puede equivocar, hay que perdonar y ser mejor persona cada día". ¿Una indirecta a la it girl para retomar su relación?

Unas comentadísimas palabras que también se ha dicho que no habrían sentado muy bien a Victoria, que no quiere que su ex se convierta en personaje público y desvele ningún detalle de su historia de amor.

Tal cantidad de especulaciones que ya no sabemos si la expareja está más cerca o más lejos que nunca y a las que Bárcenas prefiere dar la callada por respuesta, dejando en el aire qué hay de cierto en su supuesto acercamiento a Victoria.

Agradeciendo con una sonrisa y un "gracias" los piropos que ha cosechado tras su primera entrevista, el Dj guarda silencio sobre cómo es su relación actual con la sobrina de Felipe VI y sobre qué le han parecido a la influencer sus declaraciones. ¡Dale al play y no te pierdas la reacción de Bárcenas a los rumores que le han rodeado en los últimos días!