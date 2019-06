Jordi Folgado, sobrino de Vicente Ferrer: "Su voz es actual y necesaria"

El director general de la Fundación Vicente Ferrer, Jordi Folgado, sobrino del ex misionero, cooperante y fundador de la oenegé en la India, considera que la voz de Vicente Ferrer, de cuya muerte se cumplen hoy diez años, "sigue siendo actual y más necesaria que nunca".

En declaraciones a Efe, Folgado ha recordado a su tío con motivo del décimo aniversario de su muerte: "Llegué por primera vez a la India en 1973. Una vez conocí el proyecto de la Fundación de la mano de Vicente, mi tío, ya nunca más conseguí desvincularme. Tuvimos una relación muy estrecha".

"Para mí fue mucho más que un familiar. Vicente tenía una personalidad y una capacidad intelectual como no he conocido en otras personas. Él me enseñó que no puede existir un mundo posible al margen de la relación con los demás", ha añadido Folgado.

Ha calificado a Vicente Ferrer como "un hombre de acción que creía firmemente en la acción por los demás como base del desarrollo. Él siempre hacía un llamamiento muy directo a la responsabilidad que tenemos de actuar para crear una sociedad más justa".

"Diez años después de su muerte me sigue admirando, al recordarlo, su capacidad para no rendirse jamás, su visión siempre optimista de la humanidad, a la que consideraba buena por naturaleza. Recuerdo que siempre nos decía que el ser humano nace con la capacidad innata y la voluntad de ayudar a los demás y que la sociedad debía recuperar esa humanidad".

Según Folgado, "sus reflexiones sobre la condición humana y este mundo siguen siendo actuales y muy necesarias, sobre todo cuando nos encontramos frente a un preocupante incremento de las desigualdades sociales a nivel global y una profunda crisis de valores".

"Sus palabras, sin duda, pueden inspirar a los más jóvenes a sumarse al movimiento a favor de la igualdad y la dignidad que todos los seres humanos merecen", ha añadido.

Para Folgado, el pensamiento del fundador de la Fundación, que este año cumple 50 años, "inspiró una forma de trabajar específica que marca un antes y un después en el campo del desarrollo y la cooperación".

"Estoy convencido de que la voz de Vicente Ferrer es actual, representa la dignidad y la esperanza de un futuro mejor y nos anima a todos y todas a tomar las riendas de nuestra propia vida para hacernos responsables de nuestro deber ineludible de intervenir a favor de la justicia social y contra las desigualdades", ha concluido el sobrino del cooperante catalán.

La Fundación Vicente Ferrer está actualmente liderada por Anna Ferrer, su esposa y presidenta de la organización, y Moncho Ferrer, su hijo, que es el director de Programas de la oenegé.