John Boyega (Star Wars) estalla tras la muerte de George Floyd: "Que os jodan racistas blancos"

MADRID, 28 (CulturaOcio)

La muerte de George Floyd a manos de la policía en Minnesota (Estados Unidos) ha reavivado el debate en torno a las agresiones contra los afroamericanos. A raíz de este suceso, el actor John Boyega ha colgado un vídeo mandando un controvertido mensaje.

"Lo diré otra vez. Que os jodan, racistas blancos. He dicho lo que he dicho y si no te gusta, que te den", apuntó el intérprete durante un directo de Instagram. El protagonista de Star Wars: El ascenso de Skywalker también compartió su opinión en Twitter: "Odio a los racistas", escribió.

https://twitter.com/hopelesshabit/status/1265710629882642437

https://twitter.com/JohnBoyega/status/1265548180256698370

Una usuaria no dudó en responder señalando que "odiar es una palabra muy fuerte", pero el artista no rectificó. "He dicho lo que he dicho. Habla siempre por ti mismo", insistió.

https://twitter.com/JohnBoyega/status/1265573998148100103

Otro internauta abroncó a la estrella por su lenguaje y le recordó que muchos niños y jóvenes que son fans de la saga Star Wars podrían tenerlo como modelo a seguir. "Entiendo tu elección y desafortunadamente no cambiaría nada de lo que dije. Tú eres su mayor modelo a seguir y eso es lo que cuenta. Yo también tengo padres, así que no necesito que me reportes a Disney. Ellos solo están para los negocios", respondió.

https://twitter.com/JohnBoyega/status/1265988739442016258

Boyega no ha sido la única celebridad que ha manifestado su malestar tras la muerte de Floyd. "No tres, ni cinco, sino casi 15 minutos de un policía arrodillado sobre el cuello de un hombre mientras está esposado. Es repugnante. Las cosas tienen que cambiar", reivindicó Cardi B.

https://twitter.com/iamcardib/status/1265501384138543104

"Esto tiene que parar", pidió Justin Bieber en Instagram. Beyoncé también rindió homenaje al fallecido colgando su imagen en su página web.

https://www.instagram.com/p/CAqccP-H9u7/

Taylor Swift, Ava DuVernay, Rita Wilson, Ice Cube o Sarah Silverman fueron algunos de los famosos que también quisieron rememorar a Floyd.