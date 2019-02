Joaquín Reyes saca toda su ironía ante los Goya 2019

MADRID, 2 (CHANCE)

Joaquín Reyes no se ha olvidado de la gala de los Goya que presentó el año pasado. Fue ese 3 de febrero de 2018 cuando Ernesto Sevilla y él tomaron el relevo de Dani Rovira, presentador durante años de la ceremonia.

Su actuación fue muy comentada en redes sociales, a algunos les gustó y a otros les espantó. Una situación que el propio Joaquín Reyes ha querido recordar un año después de lo sucedido.

Con la ironía y el humor que le caracteriza, el cómico ha publicado un artículo en El País titulado En el mundo ideal de los Premios Goya donde fantasea con un mundo ideal donde haya total libertad a la hora de crear, un presupuesto sin parangón y un cariño desorbitado por parte de los espectadores.

Y es que como el propio Reyes explica: "La gala de los Goya es un caramelito; hay tortas por presentarla. Como saben, nosotros tuvimos la suerte de hacerlo el año pasado y salió, huelga decirlo, redonda. Si no hemos repetido es porque no había margen de mejora. Pero no quiero pecar de jactancioso, es coser y cantar".