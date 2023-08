Joaquín Prat, Tamara Gorro o Pocholo Martínez-Bordiu asisten a la fiesta 'Flower Power' en Ibiza

MADRID, 8 (CHANCE)

Año tras año, si hay una cita ineludible para los incondicionales de Ibiza esa es, sin duda, la fiesta 'Flower Power', que recuerda por una noche el espíritu hippie y boho chic que envolvía a la isla pititusa en la década de los 70, cuando era inimaginable que se convirtiese en uno de los destinos más cool y exclusivos del planeta.

Y con el empresario Carlos Martorell como anfitrión de lujo una vez más, la popular discoteca Pachá Ibiza se ha transformado este lunes en el escenario perfecto para acoger, como ya se ha convertido en una tradición, la fiesta más divertida, original y 'gamberra' del verano en la isla balear.

Todos los rostros conocidos que han pasado por el colorido photocall con sus looks más hippies, ¡a continuación!

Joaquín y Alejandra Prat. Los hermanos -hijos del recordado Joaquín Prat- han asistido sin sus parejas y han derrochado complicidad con sus looks más coloridos. El presentador de 'El programa de Ana Rosa', enamoradísimo de Alejandra Pla con la que confiesa que espera pasar el resto de sus días, presumiendo de bronceado con una llamativa camisa negra con estampado floral en tonos verdes; y la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' con un favorecedor minivestido con pronunciado escote en uve y estampado de tipo geométrico en naranjas, rojos, dorados y negros.

Tamara Gorro. Ejerciendo de reportera de excepción de 'Y ahora Sonsoles', la influencer ha acaparado todas las miradas con un atrevido y ajustadísimo mono blanco repleto de transparencias, con bordados de encaje y flecos en las mangas.

Pocholo Martínez-Bordiu. Con su inseparable mochila y una original camisa multicolor, el tío del ganador de 'Supervivientes', Bosco Martínez-Bordiu, se ha mostrado encantado con la relación que su sobrino mantiene desde la recta final del reality con Adara Molinero.

Tita Planells. La actriz, con uno de los estilismos más aplaudidos de la noche mostró su apoyo incondicional a su compañero Rodolfo Sancho tras la entrada en prisión en Tailandia de su hijo Daniel Sancho por el presunto asesinato y desmembramiento del colombiano Edwin Arrieta: "Estoy en shock, pero espero que si es inocente, pues que se demuestre. Que se haga justicia porque además esos países a veces son complicados y bueno, espero que se solucione favorablemente y que se quede en un mal susto".

Mónica Hoyos. La peruana lució su lado más hippie con un diseño estilo boho en color blanco, con escote triangular, volantes en la falda y bordados, además de una diadema de flores doradas en la frente

Pepe Navarro. El presentador, que ha encontrado en Ibiza su refugio particular en su batalla judicial contra Ivonne Reyes -sobre la que no ha querido hablar- sí ha aprovechado la ocasión para desmentir su separación de su pareja desde hace varios años, Beatriz: "No hay ninguna ruptura, estoy bien, pero no quiero hablar de eso ¿de acuerdo?".

Belinda Alonso. Acompañada por su hijo Hugo Nieto y con Ángel Nieto siempre presente, la viuda del motociclista continúa veraneando en Ibiza -donde su marido perdió la vida el 3 de agosto de 2017- y, como confiesa, "es una isla muy especial aunque desgraciadamente ya no esté Ángel, aunque su esencia está con nosotros siempre, no solo en esta fiesta que le encantaba".

"Siempre lo será y siempre estaremos unidos a Ibiza y a toda esta energía que vibra aquí, que es fantástica. Y a pasarlo bien porque el mayor legado que nos ha dejado es divertirnos" ha añadido, confesando que aunque por el momento no piensa en rehacer su vida amorososa, no es algo que descarte: "Lo que la vida me traiga, efectivamente. Eso no se puede buscar, eso te llega o no te llega. Yo estoy llena de amor por todas partes".

Lucía Hoyos. La modelo, de las más originales de la noche con un mono de lycra negro con pequeñas estrellas -con el que presumió de cuerpo- y el pelo semirecogido con un llamativo pañuelo multicolor.