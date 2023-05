Joaquín Prat nos habla de su amor con Alexia Pla

MADRID, 27 (CHANCE)

Aunque siempre ha sido muy discreto con su vida privada, Joaquín Prat está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Enamorado de Alexia Pla y cosechando éxitos en el terreno profesional, el periodista se muestra imparable. Este viernes no ha faltado a la fiesta que ha organizado la productora Unicorn y nos ha comentado, entre otras muchas cosas, cómo está viviendo esta nueva relación sentimental.

El presentador, cauto a la hora de hablar de temas personales, no puede evitar sonrojarse al hablar de lo mucho que valora que Alexia Pla acepte la carga de ser un personaje público: "se está acostumbrando a lo que implica estar con una persona como yo, que no es fácil para las personas que se ganó con gente como nosotros, no es fácil. Por eso le doy un plus todavía más de amor y de comprensión y de y de entender que para ellos no es fácil".

Eso sí, Joaquín nos comentaba que no le gusta cuando son protagonistas en una revista, de hecho "ni se lo comento, no. Ya sabe o intuye" y nos aseguraba que prefiere no estar pendiente de si protagonizan algún titular: "yo es que ya no miro, no lo miro, te lo prometo que no lo miro. Me miro las revistas del corazón todos los miércoles porque tengo que estar informado de lo que pasa y de repente me veo ahí, digo: ah, Pues nada, pues muy bien".

Aunque está agotado por la carga laboral, su pareja y su hijo son lo que le dan energía para seguir adelante: "Sí, necesito parar. Lo que pasa que todavía estoy negociando las vacaciones. Cuando estoy de fin de semana, si me entretengo con el peque, estoy muy entretenido y cuando estoy con mi chica también".

Por último, Joaquín ha dejado en el aire si se pondrá al frente de 'El programa de Ana Rosa' cuando su compañera, Ana Rosa Quintana, pase a la tarde a partir de septiembre: "No lo sé, te lo prometo. No lo sé. Tengo una reunión la semana que viene, ya me enteraré. Es que no puedo decir nada. Sé que Ana se va por las tardes pero no sé qué va a pasar con las mañanas ni sé qué va a pasar conmigo".