Joana Sanz reacciona al perdón público de Alves: "No quiero saber nada de Dani, paso totalmente"

MADRID, 22 (CHANCE)

Seis meses después de su entrada en prisión por la presunta violación de una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, Dani Alves ha roto su silencio. El futbolista ha concedido una entrevista a la periodista Mayka Navarro y en ella, además de defender su inocencia de las acusaciones, ha pedido perdón públicamente a Joana Sanz: "Le agradezco todo lo que está haciendo por mí, no es fácil su papel. Sé que han sido, están siendo y serán días muy duros para ella". "Es la mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida", confiesa, dejando entrever que no pierde las esperanzas de reconciliarse con la modelo.

Unas declaraciones a las que su todavía mujer no ha tardado en reaccionar. En México de vacaciones -poco después de enterarse de las palabras del brasileño compartía un storie en Instagram asegurando que "no volveré a Europa en la vida" por la paz de la que está disfrutando en este viaje- Joana ha hablado con Leticia Requejo, reportera de 'El programa de Ana Rosa', y su respuesta no deja lugar a dudas.

Sorprendida porque no tenía ni idea de que Alves había concedido una entrevista -de hecho se enteraba por la periodista, pidiéndole que le contase qué había dicho y mostrándose nerviosa al descubrirlo- la maniquí ha reconocido que no entiende a qué viene este perdón público cuando ya se lo pidió en privado hace varios meses.

Algo que considera innecesario, que le ha molestado porque vuelve a ponerla en el foco mediático y que no cambia en absoluto su intención de seguir hasta el final con su divorcio del brasileño: "Al enterarme me ha bajado el azúcar" ha asegurado en tono jocoso, sorprendida que de su exmarido, con el que está en contacto, no le avisase de que había dado estas declaraciones.

Tajante, Joana ha confesado que "no me quiero posicionar en nada de lo que salga". "No quiero saber nada que tenga que ver con Dani. Paso totalmente, que Dani haga, deshaga y hable lo que le apetezca", ha sentenciado, desmarcándose de las disculpas públicas del futbolista.

Y es que como han revelado en 'El programa de Ana Rosa', a la modelo no le ha gustado nada que Alves vuelva a ponerla en el foco mediático y se vuelva a hablar de ella. Quiere dar carpetazo a este asunto y comenzar una nueva vida desde cero.

Además, ha zanjado con las especulaciones con una posible reconciliación, ya que a pesar de que él parece que todavía tiene esperanzas, Joana tiene tomada la decisión de divorciarse, y va a llegar hasta el final porque tiene claro que su matrionio con Dani ha terminado.