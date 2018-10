Jesús Vázquez, y su triste adiós a 'La Voz': "Es un programa que sentía como mío"

MADRID, 18 (CHANCE)

Eva González será la encargada de sustituir a Jesús Vázquez en La Voz. El talent show musical desembarca en Antena 3 después de años en Telecinco, un traspaso que ha dejado a su presentador insignia con el corazón un poco roto.

Así nos lo confesaba él mismo hace unos días durante el evento organizado por Ferrero Rocher para presentar la nueva edición de Envuelve de luz tu pueblo: "Sí que me ha dado un poco de cosa personal en el corazón. Es un programa que sentía como mío porque estuve desde el minuto uno allí y le he dedicado seis años de mi vida. Son decisiones empresariales". Además, Vázquez explicó que no le había llegado la propuesta de Antena 3 porque ya sabían cuál era su respuesta: "Honestamente, no me lo ofrecen porque saben mi respuesta. Siempre digo que no me iría".

Y es que su unión con Mediaset es algo difícil de romper: "Estamos muy contentos por ambas partes. Nunca me han censurado, siempre he sido libre. He hecho los mejores programas que he podido soñar. Yo me quedo aquí todo el tiempo que me quieran".

Una situación nueva para Jesús Vázquez de la que ha vuelto a hablar en la presentación de la gala People in Red que organiza la Fundación Lucha contra el Sida en Barcelona. En este evento, el presentador nos ha explicado que La Voz siempre estará en su corazón pero ya es una etapa pasada: "Es un programa al que le tengo mucho cariño. Pero ya no está en mi empresa. Yo soy un chico Mediaset y lo seguiré siendo. Tengo que despedirme de ella, pero bueno, son etapas. Dejo muchos amigos allí, pero sino me hubiera ido de La Voz no me hubiera llegado lo próximo".