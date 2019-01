Jesús Vázquez, a Risto Mejide: "Te hubiese dado un guantazo"

MADRID, 14 (CHANCE)

Anoche se estrenó una nueva temporada de Chester, programa de entrevistas de Cuatro conducido por Risto Mejide donde se sentó Jesús Vázquez con el publicista en el sillón para zanjar el polémico enfrentamiento que se produjo en pleno prime time hace aproximadamente diez años.

Todo sucedió en una de las galas de Operación Triunfo 2009, talent en el que Mejide era uno de los jueces y Vázquez era el presentador del mismo. La tensión comenzó tras el veredicto de Risto hacia el concursante Ángel Capel: "Cada vez abres más los ojos y cierras más la boca, pero yo te entiendo. En esa Academia yo también tendría muchísimo cuidado de dejar los orificios abiertos".

Jesús Vázquez replicó el comentario de Risto Mejide de la siguiente manera: "Lo siento Risto, pero tengo que protestar, porque me parece que ha sido totalmente fuera de tono lo de los orificios y eso. Me parece un gesto homófobo que se suma a muchos feos que has tenido".

Entonces el por aquel momento juez de OT replicó al conductor alegando que "los heteros también tenemos orificios". Vázquez intentó llevar el programa a publicidad, no sin antes Risto intentar excusarse por aquel comentario: "Perdóname tú ahora, pero a mí no me tachas de homófobo y te vas a publicidad. Y te digo otra cosa. Te lo digo a ti como a mis amigos gays: 'Me molesta muchísimo esta hipersensibilidad que tenéis, que por cualquier cosa os sentís aludidos. Lo siento, pero no iba por ti'".

Jesús comentó que "no me he sentido aludido, es que cuando uno es grosero, es grosero". Además defendió a Noemí Galera, por aquel entonces jueza del concurso: "A mí no me digas lo que puedo hacer en mi programa. Vamos a tener la fiesta en paz. Me ha parecido grosero, como me han parecido feísimas las cosas que le has dicho a Noemí Galera".

Tras volver a emitirse el encontronazo Vázquez-Mejide en Chester, ambos saldaron cuentas y pusieron punto y final a la polémica. "Pocas veces se me calentó el pico tanto. Creo que eres la única persona que me ha sacado de quicio en un plató... Te hubiese dado un guantazo".

Pero, ¿por qué motivo el marido de Laura Escanes lanzó ese comentario? La razón se debe a que la productora del programa intentó condicionar los votos del jurado: "Hasta el día de hoy estoy en conflicto con los productores de Gestmusic porque pensaron que me podían condicionar e inducir mi voto, y esto lo he dicho aquí por primera vez. Me sentó muy mal que estuviese en medio de ese conflicto y me llevé todo por delante".

Parece que la polémica siempre ha estado servida en cualquier edición de OT. Ya sea en 2008 o casi una década después. Recordemos que en la edición pasada del talent, se produjo el descuido de Brisa Fenoy subiendo una foto a sus redes sociales sentada en la mesa del jurado junto a una carpeta. No obstante, la artista no tapó el contenido del fichero y en ella se reflejaban las valoraciones de los triunfitos mucho antes de las actuaciones de los mismos. El revuelo fue inmenso y tacharon al programa de Tinet Rubira de 'tongo' o 'amañado'.

Volviendo a la entrevista hacia Jesús Vázquez, una vez aclarado todo, el presentador de Chester se alegró de "haber recuperado la amistad contigo, porque jamás quise enemistarme". A lo que el que fuese el conductor de ¡Allá tú! respondió que estaban "perdonadísimos para siempre".