El día a día de Jesús Mariñas: detenido por la Interpol y su opinión sobre Rocío Carrasco

Jesús Mariñas es uno de los rostros más conocidos en el mundo del corazón en nuestro país. Su fuerte personalidad le otorgó un puesto destacado en programas nacionales que reunían a millones de espectadores ante la pequeña pantalla.

El periodista fue una persona muy cercana a Rocío Jurado y a su hija. Tanto es así que recientemente plasmó su opinión sobre la docuserie de Rocío Carrasco dejando entrever la nula relación que ambos comparten. Mariñas aseguró que todo es fruto de "un montaje previo pago" y que los hechos que se están relatando no se corresponden con la realidad.









Hace un año, justo antes de que estallara el covid, recibió un auténtico susto en Santo Domingo.

Un empleado de la Interpol le retuvo en el aeropuerto porque detectó "anomalías" en su pasaporte. "Me sentí como en una 'jamesbondiana' película de intriga tan sólo por intentar entrar en Santo Domingo con mi pasaporte que nunca creí incorrecto, menos aún ilegal. Había perdido el pasaporte y luego lo recuperé con las consiguientes declaraciones. La segunda declaración no fue enviada internacionalmente y fue la pega que casi me puso ante el paredón cual un chorizo", decía el periodista para la revista Diez Minutos.









El que fuera uno de los colaboradores más reconocidos de 'Tómbola' siempre quiso ser actor aunque una profesora le convenció de que lo suyo era el periodismo. Según cuenta el portal Noticias de Álava, llegó a hacerse un hueco en las emisoras de La Coruña. Además, también fue parte destacada de publicaciones como Semana y Pronto. Mariñas también pasó por diferentes programas de televisión nacionales y autonómicos. 'Pasa La Vida', en TVE o 'Día a Día' son algunos de los formatos de los que ha sido parte.

'TÓMBOLA' Y SU VIDA ACTUAL

Sin embargo, el estrellato le vino con 'Tómbola', en Canal 9. Un formato que dicen que es el germen del actual 'Sálvame'. Allí, pronunciaría su mítica frase: "¡Que te calles, Karmele!".

Esa fama también le produjo serias diferencias con personas con las que comparten profesión como Susanna Griso. La presentadora de 'Espejo Público' le lanzaba una pregunta en directo hace varios años que nadie se esperaba: "¿Has hecho ya memoria de por qué dijiste que era poco amable y simpática?". Jesús Mariñas se quedaba titubeando pero supo que responderle: "Porque yo creo que fue al principio de tu incorporación al programa", a lo que la periodista le ha dicho: "No, yo creo que no, pero bueno... -risas-". Por suerte, todo quedó en una mera anécdota.

En la actualidad Jesús Mariñas colabora de manera discontinua en programas de Telecinco y también en un periódico madrileño en el que escribe sobre las noticias más destacadas del mundo del corazón.