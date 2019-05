Jesús Calleja alerta ante la presencia de plásticos en el mar: "Es un problema verdaderamente terrible"

El aventurero y presentador del programa de 'Volando Voy' (Cuatro), Jesús Calleja, ha alertado este miércoles 29 de mayo sobre la presencia de residuos plásticos en los mares y océanos. "Es un problema verdaderamente terrible", ha asegurado.

"El planeta es lo más importante que tenemos. Es nuestra casa y no podemos ensuciar el jardín de nuestra casa", ha advertido Calleja en la presentación de la segunda edición de la campaña de concienciación 'Mi playa sin plásticos', de Carrefour y P&G, mediante la que el público puede elegir la playa que quieren que sea limpiada de residuos.

Durante su intervención, el presentador ha recordado que cuando se arroja un plástico "a cientos de kilómetros del mar", ese residuo "no se va a destruir". "La lluvia va a llevar ese plástico a un curso de agua, el agua lo llevará al mar y el mar es el gran vertedero del planeta", ha destacado.

"No hay que pensar que la basura está en la playa porque alguien dejó una colilla. No. La basura viene por el mar y además nos comemos basura que no es nuestra, que viene de otros países. Y nosotros mandamos basura a otros", ha relatado, para después agregar que hay "entre Hawái y Japón una colonia de basura que vive perpetua, del tamaño de España, flotando en círculos".

Asimismo, Calleja ha destacado que "hay millones de kilos de plástico que, por el efecto de las corrientes, están dando vueltas" y ha subrayado que se están generando "otras masas de plástico en el mar". "De vez en cuando, cambia la corriente, lo suelta y llega a nuestras playas", ha apostillado.

De este modo, ha insistido en que se trata de un problema "muy grave y serio" porque en tres o cuatro décadas esos residuos se convierten en microplásticos que "producen dos efectos". Según ha detallado, la primera capa de estos micropláticos se la comen los peces.

"En muchos casos mueren y en otros te comes tú el pez con el microplástico. Se han hecho ya pruebas en Europa donde hay microplástico dentro de nuestro organismo que ya vive con nosotros. Nos lo hemos comido", ha recalcado.

En segundo lugar, según ha comentado, hay algo "todavía más peligroso" y es cuando el microplástico ya no flota por la densidad y se va al fondo del mar. "Se cubre de láminas de plástico el fondo del mar y desaparece absolutamente toda la vida que hay ahí, que es donde emerge la vida para que el ciclo continúe", ha relatado.

Jesús Calleja se reconoce "muy cañero" con el cuidado del planeta porque en tiene "la suerte de verlo de cerca y también las desgracias que hay". El aventurero ha puesto de manifiesto la importancia de que tanto los productores como los distribuidores tengan "esa conciencia" y ha añadido que las personas cada vez más miran "todas las etiquetas" cuando van a comprar y de qué está hecho el envase.