Jesulín de Ubrique ignora el último reproche de Belén Esteban y deja en el aire cómo se encuentra María José Campanario

MADRID, 30 (CHANCE)

Belén Esteban ha vuelto a hablar de Jesulín de Ubrique. Semanas después de asegurar que es un "desgraciado" y dejar claro que el verdadero padre de su hija Andrea es su marido Miguel Marcos y no el torero, la colaboradora de 'Sálvame' se ha reiterado en su reproche: "Yo ni hablé mal de él ni dije nada malo. Lo único que tengo que decir es una realidad, claro que el padre es él, pero el padre no es quien hace a la criatura" ha afirmado.

Además, la 'princesa del pueblo' cree que si su ex no responde a sus palabras es porque "no puede decir nada" ya que, como está convencida, Jesús sabe que tiene razón cuando le tacha públicamente de mal padre y le falta "valentía" para responderle.

Inmerso en las grabaciones de 'Masterchef Celebrity', el de Ubrique ha vuelto a ignorar los reproches de Belén, haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa y haciendo suyo una vez más el dicho 'no hay mayor desprecio que no hacer aprecio'; algo que sabe que a la madre de su hija Andrea le sienta fatal.

Muy serio, Jesús tampoco ha revelado cómo se encuentra María José Campanario, que este domingo cumplió 44 años alejada de los focos. Volcada en su pequeño Hugo -que en unos días cumplirá su primer año- hace diez meses que no se deja ver públicamente, y dispuesto a respetar la decisión de su mujer de permanecer en un discreto segundo plano, el torero ha evitado dar ningún detalle de cómo fue la celebración y cómo está de salud la odontóloga.