Jessica Bueno deja en el aire cómo es su relación con Pablo Marqués tras su ruptura

MADRID, 11 (CHANCE)

Cansado de las evasivas de Jessica Bueno cada vez que le preguntaban por su relación, Pablo Marqués confirmaba este viernes su ruptura con la modelo. A través de un mensaje publicado en redes sociales el empresario ha dejado entrever que el fin de su relación no ha sido precisamente amistoso y que la especial amistad que su exnovia ha tenido con Luitingo en la casa de 'Gran Hermano VIP' ha tenido mucho que ver: "Me he cansado de escuchar mentiras (...) hablé con ella por la mañana por teléfono -horas después de su expulsión del reality hace dos semanas- y le comuniqué que no quería continuar mi relación". "No voy a decir nada más al respecto, solo pido que me dejen hacer mi vida ya que no quiero saber nada de tele ni de esos dos meses y medio del pasado" zanjaba, asegurando que él fue leal en todo momento a la sevillana.

Un contundente mensaje al que Jessica respondía también en Instagram, revelando que fue ella quien le "pidió tiempo para aterrizar y concentrarse en sus hijos" tras su expulsión y que, a pesar de su ruptura, se prometieron "respeto mutuo" y por ello no había confirmado el final de su breve historia de amor públicamente.

Una ruptura sobre la que la sevillana ha hablado este domingo en el debate de 'GH Vip', dejando claro que su relación con Luitingo no ha tenido nada que ver en su fracaso con Pablo Marqués: "Nadie se ha parado a pensar que partiendo de la base de que yo estaba conociendo a una persona, llevábamos cuatro meses juntos, no era una relación formal, estaba iniciada pocos meses después del divorcio, no tiene nada que ver con Luis. Hay cosas que tengo que curar, hace un año que me he divorciado y por eso no estoy preparada para empezar una relación con alguien más" ha confesado.

Este lunes, tras convertirse en la 'jefa de campaña' del artista de cara a la final del reality Jessica ha regresado a Bilbao para estar con sus tres hijos, su única prioridad en estos momentos en los que su vida amorosa se ha convertido en un tema de debate nacional. "Cuando les den las vacaciones del cole viajaremos a Sevilla, y con muchas ganas de disfrutar con mi familia y con mis hijos de esta época tan bonita" nos ha contado con una sonrisa, sin ocultar que Fran, Jota Jr. y Alejandro estaban deseando verla "igual que yo a ellos" después de dos meses separados por el concurso.

Sin ganas de hablar sobre Pablo Marqués, Jessica sí ha hecho un guiño a Luitingo, dejando claro que no se arrepiente de la especial amistad que han vivido en Guadalix de la Sierra: "En todo momento he hecho lo que sentía y a algunas personas pues le habré gustado más y a otras menos. Y ya está" ha sentenciado.

"No tengo nada que decir sobre eso, no tengo nada que hablar sobre nadie" ha asegurado cuando le hemos preguntado si su ruptura con el empresario ha sido radical o si mantienen algún tipo de contacto, dejando entrever que por el momento no hay posibilidades de reconciliación.