Jennifer Lawrence y Bridalada, la coincidencia de sus fiestas de compromisos

MADRID, 15 (CHANCE)

Este 11 de mayo, la influencer de bodas Carmen de la Cruz 'Bridalada' cumplía 30 años. ¿Quién le iba a decir que además de despedirse de los veintitantos iba a despedirse también de la soltería?.

Bridalada, una de las influencers de bodas de referencia en España, acaba de comprometerse y es algo que sigue muy de moda. Son muchos los que se preguntan en el mundo web qué implica realmente el compromiso y cómo se compromete una pareja y en cada país se realiza de una manera. La mismísima Jennifer Lawrence a punto de estrenar este mes de junio Dark Phoenix, celebraba el mismo día que Bridalada su fiesta de compromiso con su novio Cooke Maroney en Nueva York, días antes de darse el sí quiero. La actriz hollywoodiense guapísima con un vestido de corte romántico de la firma de su prima L. Wells.

Lawrence estaba radiante el día de la fiesta de su compromiso con Maroney, y así lo demostraban sus estilistas subiendo una fotografía del día de la fiesta, siendo la actriz muy discreta en cuanto a lo que supone su vida privada. Moderna como ella sola, quién nos iba a decir que Lawrence celebraría una fiesta de compromiso, pero es que para los que los desconozcan y según desprende el estudio realizado por Bodas.net, The Knot y WeddingWire -en el que se han unido recopilando información entre 20.000 novios en 14 países con el propósito de entender cómo hoy las parejas organizan sus enlaces y las diferencias entre las que se celebran en distintos países-, el 84% de los estadounidensese siguen confiando en comprometerse en un día en concreto, con lo que ello supone. Detrás de Estados Unidos le siguen México y Cánada con más del 80%.

Sin embargo, aunque hayamos visto a Chiara Ferragni y Olivia Palermo compartir sus compromisos, fiestas y celebraciones, los italianos son los menos propensos a decir que hubo un día específico de compromiso (50%).

Y es que hacer 'Hacer la pregunta' adquiere un significado diferente según la parte del mundo en la que te encuentres.

Diciembre es el mes más común para comprometerse en muchos países según un estudio realizado por Bodas.net (https://www.bodas.net/). Canadá y Estados Unidos tienen el mayor porcentaje de compromisos en este mes (18-19%). India es el único país donde la tendencia es diferente. Muchos compromisos tienen lugar en febrero (20%), seguido de enero (13%). La razón principal para esta preferencia es celebrar tanto el compromiso como la boda en un día favorable o de buena suerte. Los días favorables varían según el año y la cultura pero se cree que el resultado de esta elección es la felicidad y el éxito de la pareja en el futuro así que a lo mejor algo tiene el 11 de mayo.

Si Lawrence celebró una gran fiesta de compromiso con amigos y familiares, Bridalada se encontró con la gran sorpresa en la celebración de sus 30 cumpleaños.

De lo más romántico su novio, el farmacéutico Carlos Preckler Moreno, le pedía matrimonio, comprometiéndose delante de todos sus amigos y familiares con un precioso anillo en rosa con una talla similar a la de la abuela de Bridalada: "¡Estoy emocionada! Es el anillo de mi vida. Está inspirado en el anillo de pedida de mi abuela, una auténtica pasada. Está hecho de forma artesanal en oro, zafiro rosa y dos diamantes que acompañan a la piedra. No puedo dejar de mirarlo. Gracias Carlos por no dejar de sorprenderme y gracias @weddingswithlove por hacer que cada vez que vea este anillo recuerde al de mi abuela", recuerdos en los que la familia está implicada en gran parte.

De hecho, la mayoría de las parejas estadounidenses buscan la bendición de los padres antes de comprometerse. Para muchos refleja más un gesto de afecto y una señal de respeto hacia los padres que una verdadera necesidad. En los países europeos esto es menos común ya que las parejas toman la decisión de casarse y posteriormente comparten la noticia con sus padres. Se pidió a los padres con antelación que dieran su bendición. Los porcentajes según los países son los siguientes: EE. UU 67%, Perú 64%, Canadá 59%, India 56%, México 54%, R. Unido 53%, Brasil 49%, Colombia 46%, Chile 27%, Portugal 19%, Francia 14%, Argentina 13%, España 9% e Italia 8%.

Y es que cada vez son más las parejas que les gusta seguir las tradiciones o buscar elementos que recuerden a sus familiares:"¡¡¡NOS CASAMOS!!!", comentaba emocionada Bridalada.

"Hace justo 6 años, apareció él en mi vida. El mejor regalo que me pudo hacer la vida. No sé si mi ángel me lo envió o fue la bendita casualidad de que mi amiga me lo presentara el día de mi cumpleaños (o ambas cosas) pero os aseguro que es lo mejor que me ha pasado en la vida y no puedo sentirme más afortunada. Tener una persona como él a mi lado es un regalo que a veces pienso que es un sueño porque no puede ser verdad el haber tenido tanta suerte. He vivido uno de los días más felices de mi vida y no ¡No me lo esperaba! Os juro que jamás pensé que fuera a pasar allí! Pero no sabéis lo especial que fue, ver a todos mis amigos dando saltos de alegría, a todas mis amigas llorando (jajajajaja), gracias a todos amigos! Os quiero a cada uno de vosotros y a los que no pudieron venir, les tuve allí conmigo también en mi corazón y gracias a vosotros por estar ahí enviándome preciosas felicitaciones" ha declarado en sus redes sociales compartiendo el emotivo momento.

"Todo esto no habría sido posible sin las chicas de @weddingswithlove,que cuando os digo que crean magia ,os lo digo en serio! Estaban compinchadísimas con Carlos!!Y a raíz de ellas todos los proveedores que asistieron al evento estaban compinchados también. Alejandra de @grupolaraza te adoro y a todo el equipo también! todos flipamos con la comida ¡que os digan mis amigos que no paraban de repetirlo! , @somoskirigami que esta noche no ha dormido para teneros hoy este video para vosotros!!! @micrapelbodas por las maravillosas invitaciones, @ludisound por crear un ambiente tan bonito con sus luces, @xiteandco por haciernos bailar como si no hubiera un mañana!! Sois la caña!! @ris_box el exitazo de la noche! Gracias a vosotros tengo un libro repleto de fotos y dedicatorias de mis amigos! Gracias a @fernandoclarocouture por el vestidazo que fue todo un éxito por acompañarnos en el brindis de mis 30 que al final resultó ser el brindis de una nueva boda", escribía la infuencer que sabe que siempre es bueno confiar en profesionales para organizar una boda.